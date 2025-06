El PP de Xàtiva suspende al gobierno local en sus dos años de mandato: «Más impuestos, más gasto político y un futuro hipotecado»

B. G. Xàtiva Viernes, 20 de junio 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Partido Popular de Xàtiva suspende la gestión del bipartito, PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, al frente del Ayuntamiento al cumplirse dos años de las elecciones municipales.«Nunca antes gobernar costó tanto y sirvió para tan poco», aseguran los populares quien acusan directamente al alcalde, Roger Cerdà, de haber instaurado «el gobierno más caro de la historia de Xàtiva, con un gasto político que supera los 1,5 millones de euros anuales entre sueldos de concejales liberados y asesores».

A juicio del PP, este sobredimensionamiento no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos, «sino en todo lo contrario: pérdida de ayudas, incremento fiscal y abandono de los problemas cotidianos de la ciudadanía».

Los populares consideran que estas pérdidas no son aisladas ni accidentales, sino fruto de una gestión «desorganizada, ineficiente y más preocupada por mantener el relato político que por captar recursos en beneficio de los vecinos».

El PP de Xàtiva también critica el incremento de la presión fiscal (tasa de basuras +27 %, recibo del agua +18 % en algunos tramos o IBI un 15% de media) o lo que califican como «proyectos ideológicos», como el Centro Raimon que, aseguran, «compromete el futuro de la ciudad». «El CRAC costará más de 10 millones de euros, se financiará en gran parte con deuda y su mantenimiento es toda una incógnita a día de hoy. Todo ello, sin que exista un plan de gestión ni una demanda social real que lo justifique», sostienen.

Desde el grupo popular aseguran que se ha producido un deterioro progresivo de la limpieza viaria, un aumento de los actos vandálicos y una sensación de inseguridad creciente, especialmente en barrios del centro histórico o en zonas diseminadas como Bixquert y Carraixet donde denuncian una «absoluta falta de presencia policial y de mantenimiento».

Oposición constructiva

Frente a esta situación, el grupo popular asegura haber mantenido durante estos dos años una oposición constructiva, presentando propuestas «realistas, concretas y centradas en las

verdaderas prioridades de los setabenses». Entre sus iniciativas destacan un plan de eliminación progresiva del fibrocemento en la red de agua potable, con búsqueda de financiación externa; la instalación de cámaras de videovigilancia en Bixquert; medidas para favorecer la promoción de vivienda asequible, activar suelo público para vivienda pública y ampliar el parque de alquiler social o una revisión integral de la fiscalidad local, entre otras.

El portavoz del Partido Popular, Marcos Sanchis, afirma que el gobierno local demuestra «agotamiento político» y asegura que intensificará su labor de fiscalización y de propuestas. «Frente al modelo de la deuda y la propaganda, nosotros proponemos una Xàtiva limpia, segura, con oportunidades y con un Ayuntamiento al servicio de las personas».

Respuesta del ejecutivo local

La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar. «Estamos completamente de acuerdo con Marcos Sanchis en que Xàtiva necesita una oposición seria. Una oposición que trabaje por su ciudad y no por sus propios intereses; una oposición que haga propuestas y no esté instalada en profetizar el apocalipsis, que no manipule continuamente la información, en busca del titular y la foto; una oposición que no mienta y trate de confundir a la ciudadanía».

Recuerdan a Sanchis que «es hijo político de quien dejó endeudada esta ciudad en más de 25 millones de euros, el 100% del presupuesto» y que formó parte de «aquel equipo que provocó que el nombre de la ciudad apareciera en todos los telediarios vinculado a casos de corrupción».

El ejecutivo local, por contra, presume de que Xàtiva presenta los mejores datos de empleo de los últimos veinte años, unas cuentas municipales saneadas y una deuda pública estabilizada «que sirve para pagar inversiones y no facturas en los cajones como hacía el PP».

Niegan la subida de impuestos en los últimos ocho años y piden al PP y a su portavoz que «deje de mentir y enredar» y se ponga a trabajar por la ciudad.