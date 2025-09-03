El PP de Xàtiva exige la activación inmediata del Plan Anti-okupación aprobado en 2020 Los populares aseguran que las últimas okupaciones en el centro de la ciudad confirman que no es cuestión «alarmista» como calificó el gobierno local

R.X. Xàtiva Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:25

El Partido Popular de Xàtiva denuncia con firmeza la pasividad del equipo de gobierno tras conocerse ayer la ocupación de tres nuevas viviendas en pleno centro de la ciudad, «una situación que confirma que la okupación no es un invento alarmista, como el propio gobierno local ha calificado en repetidas ocasiones nuestras advertencias, sino una realidad que afecta gravemente a la seguridad y la convivencia de nuestros vecinos», aseguran los populares.

El PP recuerda que en julio de 2020 el Ayuntamiento aprobó un Plan Anti-Okupación y que cinco años después, no se ha ejecutado ninguna medida. «Esta parálisis solo puede calificarse de negligencia política y de absoluta falta de respeto hacia los vecinos que reclaman soluciones».

Es por ello que el Partido Popular de Xàtiva exige la activación inmediata del Plan aprobado y su desarrollo, con la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios, así como el refuerzo de la presencia policial en las zonas más afectadas y la creación de una unidad de proximidad para el seguimiento específico de los casos.

Los populares también piden la recuperación de la Policía de Barrio y la colaboración directa con las asociaciones vecinales y propietarios para proteger sus derechos.

También insisten en la necesidad de implementar «una estrategia real de prevención basada en el fomento del alquiler, la rehabilitación de viviendas y políticas de vivienda accesible».

«Los hechos han demostrado que la alarma no la genera el PP, sino la inacción del gobierno municipal y su incapacidad para ejecutar un plan aprobado hace cinco años», concluyen.