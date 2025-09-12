El PP hace balance de la Fira de Xàtiva: «Mediocre y mal planificada» La concejala de Cultura Festiva defiende una programación cultural «que es bandera»

B. González Xàtiva Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

La Fira d'Agost ha estado presente en el debate del pleno municipal de este jueves en el Ayuntamiento de Xàtiva. En el año que el evento cumplía 775 aniversario, para los populares la efeméride no se ha celebrado a la altura que se merece. Es más, en palabras de la concejala Sonia Pla, ha sido una «feria mediocre, mal planificada, con los feriantes descontentos y una programación reiterativa. Una decepción para toda la ciudad», ha asegurado.

Ha criticado directamente a la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, acusándola de no haber tenido «ni la visión, ni la ambición para estar a la altura» de la Fira del 775 aniversario.

«Se nos anuncia un sistema de rastreo de móviles como big data para contar visitantes. No hacía falta tanta tecnología para saber lo evidente: que la Feria estaba vacía y la ciudadanía descontenta», ha reiterado.

Por su parte, Maria Beltrán, quien ha dicho que en unas semanas se conocerán los datos del rastreo big data, ha defendido la organización de la Fira. «La programación cultural que tiene Xàtiva no tiene ni que defenderse. Es bandera. Una amplia programación en seis espacios diferentes, que han estado llenos y en los que todas las personas que han pasado, de cualquier edad, han encontrado algún acto».

Sobre el apartado comercial, la concejala responsable ha indicado en en los dos últimos años se ha ido cambiado con el objetivo de que todos y todas las personas puedan disfrutar de ella y al respecto ha indicado cómo una persona en sillas de ruedas le ha agradecido que después de muchos años pudiera disfrutar sin tener que estar peleando con nadie por poder pasar.

Al reproche de la concejala del Partido Popular de la falta de espectáculos taurinos como principal atractivo que tenía la Fira, tanto la concejala como el alcalde, Roger Cerdà, han recordado que se realizó una consulta a la ciudadanía y que mayoritariamente salió en contra de la programación de estos espectáculos.