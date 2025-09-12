Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un aviso amarillo este viernes y sábado por lluvias y tormentas en la Comunitat

El PP hace balance de la Fira de Xàtiva: «Mediocre y mal planificada»

La concejala de Cultura Festiva defiende una programación cultural «que es bandera»

B. González

Xàtiva

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:55

La Fira d'Agost ha estado presente en el debate del pleno municipal de este jueves en el Ayuntamiento de Xàtiva. En el año que el evento cumplía 775 aniversario, para los populares la efeméride no se ha celebrado a la altura que se merece. Es más, en palabras de la concejala Sonia Pla, ha sido una «feria mediocre, mal planificada, con los feriantes descontentos y una programación reiterativa. Una decepción para toda la ciudad», ha asegurado.

Ha criticado directamente a la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, acusándola de no haber tenido «ni la visión, ni la ambición para estar a la altura» de la Fira del 775 aniversario.

«Se nos anuncia un sistema de rastreo de móviles como big data para contar visitantes. No hacía falta tanta tecnología para saber lo evidente: que la Feria estaba vacía y la ciudadanía descontenta», ha reiterado.

Por su parte, Maria Beltrán, quien ha dicho que en unas semanas se conocerán los datos del rastreo big data, ha defendido la organización de la Fira. «La programación cultural que tiene Xàtiva no tiene ni que defenderse. Es bandera. Una amplia programación en seis espacios diferentes, que han estado llenos y en los que todas las personas que han pasado, de cualquier edad, han encontrado algún acto».

Sobre el apartado comercial, la concejala responsable ha indicado en en los dos últimos años se ha ido cambiado con el objetivo de que todos y todas las personas puedan disfrutar de ella y al respecto ha indicado cómo una persona en sillas de ruedas le ha agradecido que después de muchos años pudiera disfrutar sin tener que estar peleando con nadie por poder pasar.

Al reproche de la concejala del Partido Popular de la falta de espectáculos taurinos como principal atractivo que tenía la Fira, tanto la concejala como el alcalde, Roger Cerdà, han recordado que se realizó una consulta a la ciudadanía y que mayoritariamente salió en contra de la programación de estos espectáculos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  3. 3

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  4. 4

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  5. 5

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  6. 6

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  7. 7

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  8. 8

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  9. 9

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  10. 10 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP hace balance de la Fira de Xàtiva: «Mediocre y mal planificada»

El PP hace balance de la Fira de Xàtiva: «Mediocre y mal planificada»