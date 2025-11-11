Polémica en l'Alcúdia de Crespins por un bando municipal sobre las bonificaciones de la tasa de basura de 2026 Compromís denuncia que se ha vulnerado la legalidad al publicar el anuncio sobre las bonificaciones cuando la ordenanza no se ha aprobado de manera definitiva | El alcalde defiende que la intención es que los beneficiarios puedan ir preparando la documentación y que se indica que es provisional

B. González L'Alcúdia de Crespins Martes, 11 de noviembre 2025, 11:16 Comenta Compartir

El portavoz de Compromís per l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, acusa al alcalde, Javier Sicluna de vulnerar la legalidad al publicar un bando sobre las bonificaciones de las recogida del basura de 2026 cuando aún no se ha aprobado definitivamente ni se han publicado en el Boletín Oficial.

En un escrito presentado ante el registro municipal instando a la retirada del bando, Garrigós sostiene que el alcalde ha incurrido en una actuación contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica, vulnerando los artículos 9.3 y 103 de la Constitución Española, así como el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Dicho precepto establece que las ordenanzas fiscales no producen efecto hasta su aprobación definitiva y publicación íntegra.

Cabe recordar que, las nuevas ordenanzas fueron aprobadas en el pleno extraordinario celebrado el pasado 24 de octubre y que el mismo Garrigós presentó posteriormente alegaciones a las mismas que aún no se han resuelto.

«Es inaceptable que se pida a los vecinos presentar solicitudes basándose en una norma que todavía no existe legalmente. Esto genera confusión, indefensión y una sensación de engaño hacia la ciudadanía», manifiesta Garrigós.

El bando municipal insta a los vecinos a solicitar las bonificaciones antes del 5 de enero de 2026, pese a que aún no existe ninguna norma en vigor que las regule. Para el portavoz de Compromís, esta actuación «induce a error a la población y crea falsas expectativas jurídicas».

En su escrito, solicita formalmente que se deje sin efecto el bando de información publicado el 10 de noviembre y que el Ayuntamiento solo emita un nuevo anuncio una vez la ordenanza fiscal haya sido aprobada y publicada oficialmente. Además, pide que se fije un nuevo plazo legal y razonable para la presentación de solicitudes a partir de la entrada en vigor de la norma.

Por su parte, el alcalde, Javier Sicluna, insta a Garrigós a que lea la integridad del bando donde, al final, se añade una nota en la que se se informa de que «la ordenanza aún no ha sido aprobada definitivamente, por lo que la efectiva eficacia de las solicitudes de bonificación quedará condicionada a la aprobación definitiva y entrada en vigor de la misma».

Explica que la intención de la publicación, supervisada por Secretaria e intervención municipal, es facilitar a las potenciales personas beneficiarias de las bonificaciones que puedan ir preparando la documentación dado que el día 5 de enero tienen que remitir la documentación a Diputación. «Si esperamos a darlo a conocer cuando se apruebe la ordenanza definitivamente y se publique en el Boletín Oficial, apenas tendrían tiempo suficiente para tener preparada la documentación que se solicita y en el bando queda bien claro que es provisional», insiste el primer edil.

Ordenanza con medidas sociales

Sicluna recuerda que la nueva ordenanza, que será aprobada porque cuentan con mayoría absoluta en el Consistorio, contempla bonificaciones del 25% para viviendas donde haya al menos un miembro con una minusvalía del 34% o más; en los que haya un miembro con alguna de las 34 enfermedades raras y a los hogares con riesgo de exclusión decretados por los Servicios Sociales.

También insiste en que la primera medida social de la ordenanza es que la tasa que pagarán los vecinos de l'Alcúdia de Crespins es la más barata de toda la comarca, 49 euros frente a los 90-100 del resto de municipios de la Mancomunitat o los 60 de Xàtiva.