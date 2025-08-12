La plantilla de la Policía Local de Xàtiva suma 15 nuevos agentes Las efectivos que se acaban de incorporar permiten reforzar el cuerpo policial y la seguridad en la Fira d'Agost

R. X. Xàtiva Martes, 12 de agosto 2025, 16:23

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido esta mañana a los quince nuevos agentes de Policía Local que se han incorporado a la plantilla municipal y han estado formándose en los últimos meses en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) tras superar los procesos de oposición, además de dos agentes por turno de movilidad, dos en comisión de servicio y tres interinos.

«Estas incorporaciones se producen en un momento en el que estamos a poco más de tres días de la inauguración del comienzo de la Fira d'Agost, por lo que es absolutamente necesario tener la plantilla completa al 100% para que puedan desarrollarse todos y cada uno de los actos y actividades que tenemos previstas con total normalidad», ha explicado el alcalde, Roger Cerdà.

El primer edil ha remarcado que con estas incorporaciones «hemos conseguido también disminuir la media de edad de la plantilla, algo que siempre es positivo y necesario» y les ha trasladado que su trabajo debe de estar siempre enfocado en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. «Queremos una policía próxima, una policía que esté aprendiendo de los problemas de los diferentes barrios de nuestra ciudad y una policía que esté presente en cualquier momento y que sea una referencia en nuestra ciudad».

Por su parte, la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo, ha expresado que «de esta manera se conforma una plantilla de más de 60 personas al servicio del vecindario de Xàtiva, algo importante por las fechas en las que nos encontramos, a punto de comenzar una de nuestras fiestas de mayor afluencia, por lo que podremos garantizar que todos puedan disfrutar de una feria en las mejores condiciones de seguridad».