Piscina gratis en Vallada para combatir el calor Canals mantiene la ampliación del horario de apertura que inició el sábado

B. González Canals Lunes, 11 de agosto 2025, 12:56

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido para este lunes diversas alertas por fenómenos meteorológicos. Entre ellos altas temperaturas, que en el interior sur de la provincia de Valencia, el nivel es naranja porque podrían alcanzarse los 40 grados.

Ante esta situación, algunos ayuntamientos han tomado medidas para aliviar los efectos del calor. Es el caso del Ayuntamiento de Vallada que ha decretado la entrada gratuita para este lunes a la piscina municipal del polideportivo.

Otro de los consistorios que ha anunciado medidas es el de Canals, que durante el fin de semana ya ha ampliado el horario de apertura de la piscina hasta las 21 horas y que mantendrá en esta jornada, dadas las previsiones.

Además, desde los ayuntamientos y desde Emergencias se pide a la ciudadanía se tenga en cuenta las medidas para prevenir golpes de calor, como evitar realizar actividad física en las horas centrales del día y mantenerse hidratado y vigilar especialmente a personas mayores y menores.

A las 12 del mediodía ya se han registrado temperaturas muy altas, como los 38 grados de Quesa, Chella o Xàtiva o los 37 de Vallada, Genovés y Llocnou d'En Fenollet o superando los 36 en Canals u Ontinyent.

Por otro lado, cabe recordar que para esta jornada está decretado el nivel extremo por incendio forestales. Desde Emergencias se ha recordado a la ciudadanía «la obligatoriedad de cumplir con las normativas sobre el uso del fuego y, sobre todo, extremar las precauciones en estos días tan complejos». En estas condiciones, queda prohibido encender cualquier tipo de fuego en terreno forestal y realizar trabajos mecánicos en zona forestal.

Se ha pedido a la ciudadanía que se avise al 1·1·2 ante «cualquier humo que puedan avistar y que permita desplegar rápidamente todo el dispositivo de extinción de incendios».