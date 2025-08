La ola de calor azotará la Comunitat en los próximos días: temperaturas de hasta 40 grados

Moisés Rodríguez Valencia Martes, 5 de agosto 2025, 15:24 Comenta Compartir

La Comunitat está en verde. Un lujo, cuando diez autonomías españolas están ya en alerta por la ola de calor que ya azota la Península, lo que ha llevado a concluir al sistema europeo Copernicus que España estará en riesgo extremo de incendios durante una semana. Pero a partir de este miércoles el mapa de Castellón, Valencia y Alicante comenzará a teñirse de amarillo. Será por la probabilidad de que se registren altas temperaturas, que pueden llegar hasta los 40 grados.

El sufrimiento de la ola de calor se lo llevarán, en esta ocasión, principalmente los municipios más al interior de la provincia de Valencia, especialmetne las comarcas de Utiel-Requena, Valle de Ayora, Cofrentes y Rincón de Ademuz. También se registrarán altas temperaturas en la Costera y la Ribera Alta pero, como precisan fuentes de la delegación de Aemet (la Agencia Española de Meteorología) en la Comunitat, la brisa hará que las máximas no pasen de los 38 grados.

A las comarcas anteriores, las brisas llegan más tarde, de ahí que las temperaturas sean algo más elevadas. Precisamente este fenómeno hará más llevaderas las jornadas en el litoral, donde las brisas sí cumplen la función de ventilar y se alcanzarán que como mucho irán a los 32 o 33 grados, pero donde sí habrá sensación de bochorno. Aunque esta alerta amarilla está prevista para a partir de este miércoles, las mismas fuentes señalan que los peores días en la Comunitat serán, precisamente, el próximo domingo y el lunes.

Serán esas las jornadas en las que habrá temperaturas más elevadas en las tres capitales, especialmente los 37 de máxima de Castellón el domingo, o los 36 en Valencia tanto ese mismo día como el lunes. En Alicante, en esta semana de ola de calor se prevé que el termómetro oscile entre los 32 y 33 grados, con un pico en la máxima del lunes, donde se iría a los 35.

Los hospitales Vithas en la Comunitat Valenciana han advertido sobre el «peligro» del golpe de calor, una urgencia médica que puede ser «especialmente grave» en los niños por su menor capacidad para regular la temperatura corporal. Así lo ha recogido una nota difundida por Europa Press. El doctor Pepe Sanroque, anestesista del Hospital Vithas Aguas Vivas, ha explicado que «el golpe de calor se produce cuando el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse adecuadamente tras una exposición prolongada a altas temperaturas, sobre todo si hay deshidratación o esfuerzo físico intenso». En estos casos, la temperatura puede superar los 40 grados y el sistema de sudoración deja de funcionar, lo que puede provocar daños en órganos vitales.

Entre los factores de riesgo, la doctora María Elena Puzzi, médica de familia y comunitaria del Hospital Vithas Castellón, ha destacado la infancia, la edad avanzada, las enfermedades crónicas y la falta de hidratación (que implica no solo reponer agua, sino también sales como sodio y potasio). La doctora Eleare Sánchez López, pediatra del servicio de Urgencias del Hospital Vithas Valencia Turia, ha señalado que los niños menores de cuatro años y los bebés son los más frágiles ante las elevadas temperaturas. Entre las recomendaciones para padres y cuidadores, la doctora Sánchez ha indicado: «Además de las recomendaciones generales para evitar un golpe de calor, es especialmente importante en el caso de los menores recordar que no se les debe dejar solos dentro de un coche cerrado, ni siquiera por unos minutos; ofrecerles agua con frecuencia, aunque no la pidan, y supervisarles durante las actividades al aire libre».