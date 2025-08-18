Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Basura junto a unos contenedores. LP

El Perelló inicia una campaña para reducir la presencia de enseres en las calles

Durante el verano esta práctica incívica se multiplica y puede ser un riesgo para la población

A. T.

Alzira

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:09

El Ayuntamiento de El Perelló ha puesto en marcha la campaña «MAL», una iniciativa de sensibilización ciudadana que busca reducir el abandono de enseres en la vía pública fuera del horario establecido. El objetivo es mantener la población limpia y libre de focos de infección, garantizando así la higiene y cuidando la imagen que el municipio proyecta a los miles de turistas que, durante los meses de verano, llenan sus calles y apartamentos.

Se trata de un problema real que El Perelló sufre en todas las épocas vacacionales del año, y por ello el Ayuntamiento quiere poner remedio, reforzando el cumplimiento de la normativa y apelando a la responsabilidad individual de vecinos y visitantes.

La presencia de muebles, electrodomésticos u otros enseres en la calle fuera de los días y horas permitidos no solo supone un problema estético, sino que genera riesgos para la salud pública y la convivencia vecinal. Por ello, el Ayuntamiento recuerda que, durante el periodo estival, el horario autorizado para depositar enseres en las islas autorizadas es de lunes a jueves, de 20:00 a 23:00 horas, quedando prohibido hacerlo los fines de semana.

Tal y como recoge la Ordenanza Reguladora, quien no cumpla con estas normas podrá enfrentarse a sanciones de 150 a 6.000 euros.

José Codoñer, alcalde de El Perelló se ha pronunciado sobre esta campaña con la que «queremos apelar a la responsabilidad individual. Mantener limpio El Perelló es tarea de todos y todas, y respetar los horarios de recogida es clave para evitar problemas de higiene y preservar la buena imagen del municipio».

Esta campaña se suma al recordatorio del horario de depósito de basuras en verano, que está establecido de 21:00 a 23:00 horas. Cumplirlo es esencial para evitar olores, problemas de higiene y acumulación de residuos en la vía pública durante las horas de mayor afluencia de vecinos y turistas.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración vecinal para que esta iniciativa tenga el mayor impacto posible y recuerda que respetar las normas es fundamental para disfrutar de un entorno más limpio, saludable y agradable para residentes y visitantes

