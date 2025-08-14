La dana dispara la presencia de vertederos ilegales en Algemesí El Ayuntamiento aumenta las sanciones por tirar enseres en las calles y colocará cámaras de vigilancia para identificar a los vecinos incívicos

La presencia de muebles y trastos junto a los contenedores o en varios puntos del término municipal preocupa mucho a Algemesí. En los últimos meses, tras la dana, estos actos incívicos se han multiplicado generando una mala imagen y una grave problemática en muchas calles donde a menudo aparecen estos vertederos improvisados.

Y es que tras la inundación, los vecinos podían sacar todos los muebles y enseres destrozados a las calles para su retirada. Pero se trató de una medida provisional y excepcional por lo grave de la situación vivida en la ciudad. Cuando las calles se limpiaron, el Ayuntamiento de Algemesí volvió a habilitar el servicio gratuito de recogida de trastos para su transporte al ecoparque. Sin embargo, algunos vecinos hacen caso omiso de las ordenanzas y siguen abandonando junto a los contenedores o en cualquier punto su basura.

Por ello, el Consistorio ha anunciado un cambio en la normativo y el endurecimiento de las sanciones para frenar este incivismo. «El incivismo se ha generalizado tras la dana y los trabajadores de la brigada no paran de retirar trastos y no pueden atender otros trabajos», lamentaba el alcalde, José Javier Sanchis, en el último pleno.

Algemesí sancionará hasta con 1.000 euros a quien deje muebles, electrodomésticos u otros enseres en las aceras. Tirar la basura fuera del horario establecido también aumenta la multa pasando de 200 a 300 euros, misma cantidad para quien tire las bolsas en las papeleras. Orinar en la vía pública tendrá una sanción de hasta 500 euros, antes la máxima era de 200.

A estas multas económicas se suma un aumento de la vigilancia por parte de la Policía Local. Así habrá vigilancia con cámaras móviles que irán monitorizando las diferentes zonas de la ciudad. Además, los agentes recorrerán las calles en vehículos no serigrafiados para pillar in fraganti a los infractores.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Algemesí ya ha repuesto los contenedores y las calles ya cuentan con lugares para depositar todo tipo de basura además de estar en marcha el servicio de recogida de trastos.

En el último pleno también se aprobó en Algemesí la suspensión de licencias de cambio de uso de vivienda en plantas bajas. Esta medida se toma ya que el municipio está llevando a cabo la modificación de la normativa para otorgar más seguridad a las viviendas en plantas bajas. Tras la dana se comprobó que eran muchos los vecinos que habían habilitado los garajes como casa y no se contaban con medidas de seguridad por lo que se quiere regular este aspecto.