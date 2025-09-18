Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal
Gimnasio al aire libre en El Perelló. LP

El Perelló abre el primer gimnasio al aire libre frente al mar en España

Las máquinas están preparadas para soportar las condiciones climáticas

A. T.

Alzira

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:41

El Ayuntamiento de El Perelló apuesta por la innovación y la promoción del deporte al aire libre con la instalación del primer gimnasio frente al mar en España, ubicado en la playa del municipio.

Este nuevo espacio deportivo convierte a El Perelló en referente nacional al ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia de entrenamiento única en un entorno privilegiado junto al Mediterráneo.

Las máquinas instaladas, de diseño antibandálico y alta resistencia, están preparadas para soportar cualquier condición climática, garantizando así su durabilidad. Además, incorporan un sistema exclusivo de peso ajustable que permite personalizar el nivel de esfuerzo en cada ejercicio, adaptándose a todo tipo de usuarios.

Uno de los aspectos más destacados de estas instalaciones es su carácter inclusivo, ya que están diseñadas para que tanto personas con movilidad reducida como usuarios sin limitaciones físicas puedan disfrutar de la práctica deportiva en igualdad de condiciones.

El equipamiento abarca una amplia gama de disciplinas: desde calistenia y street lifting, hasta fitness profesional y amateur, powerlifting o entrenamientos específicos para personas mayores, fomentando la actividad física en todas las edades.

El entorno del gimnasio se complementa con diversas comodidades para los usuarios, como merenderos con sombra, o hamacas de hormigón, lo que convierte la zona en un espacio donde deporte y ocio se integran de manera natural.

Reconocidas internacionalmente, con nominaciones al Premio a la Innovación en la feria FIBO y seleccionadas en el Top 10 de Tendencias de Fitness en Europa por la revista alemana bild.de; estas instalaciones llegan a El Perelló con un objetivo claro: transformar los espacios urbanos en lugares de salud, convivencia y comunidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de El Perelló reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos y con la promoción de un estilo de vida activo y saludable para toda la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  7. 7 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  8. 8

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  9. 9 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  10. 10 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Perelló abre el primer gimnasio al aire libre frente al mar en España

El Perelló abre el primer gimnasio al aire libre frente al mar en España