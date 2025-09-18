El Perelló abre el primer gimnasio al aire libre frente al mar en España Las máquinas están preparadas para soportar las condiciones climáticas

El Ayuntamiento de El Perelló apuesta por la innovación y la promoción del deporte al aire libre con la instalación del primer gimnasio frente al mar en España, ubicado en la playa del municipio.

Este nuevo espacio deportivo convierte a El Perelló en referente nacional al ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia de entrenamiento única en un entorno privilegiado junto al Mediterráneo.

Las máquinas instaladas, de diseño antibandálico y alta resistencia, están preparadas para soportar cualquier condición climática, garantizando así su durabilidad. Además, incorporan un sistema exclusivo de peso ajustable que permite personalizar el nivel de esfuerzo en cada ejercicio, adaptándose a todo tipo de usuarios.

Uno de los aspectos más destacados de estas instalaciones es su carácter inclusivo, ya que están diseñadas para que tanto personas con movilidad reducida como usuarios sin limitaciones físicas puedan disfrutar de la práctica deportiva en igualdad de condiciones.

El equipamiento abarca una amplia gama de disciplinas: desde calistenia y street lifting, hasta fitness profesional y amateur, powerlifting o entrenamientos específicos para personas mayores, fomentando la actividad física en todas las edades.

El entorno del gimnasio se complementa con diversas comodidades para los usuarios, como merenderos con sombra, o hamacas de hormigón, lo que convierte la zona en un espacio donde deporte y ocio se integran de manera natural.

Reconocidas internacionalmente, con nominaciones al Premio a la Innovación en la feria FIBO y seleccionadas en el Top 10 de Tendencias de Fitness en Europa por la revista alemana bild.de; estas instalaciones llegan a El Perelló con un objetivo claro: transformar los espacios urbanos en lugares de salud, convivencia y comunidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de El Perelló reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos y con la promoción de un estilo de vida activo y saludable para toda la ciudadanía.

