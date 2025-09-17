El Partido Popular de Ontinyent denuncia el abandono y la falta de seguridad en Pou Clar Desde el Ayuntamiento aseguran que el mantenimiento del paraje natural es continuo todo el año y recuerdan que en los ríos cada persona es responsable de bañarse y ponerse en peligro

El Partido Popular de Ontinyent denuncia «el estado de abandono y la falta de medidas de seguridad» en el paraje natural del Pou Clar, señalando problemas que, aseguran, se repiten cada año «sin que se adopten soluciones a largo plazo». Al respecto, hablan de barandas rotas, precintadas o sustituidas por vallas metálicas provisionales. «Es urgente incrementar la seguridad y las inversiones en mantenimiento para no dar esta imagen lamentable a vecinos y visitantes», advierten.

Además, han mostrado su preocupación por las prácticas de riesgo de algunos bañistas que escalan las rocas para lanzarse desde gran altura al agua. «En un pleno ordinario ya trasladé al gobierno de Ens Uneix la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar que la gente se ponga en peligro lanzándose desde alturas como las que mostramos en la imagen. El año pasado vivimos una situación dramática con el accidente de una visitante, y no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que se repita una tragedia similar», señala Rafa Soriano, portavoz del PP local.

Los populares también han criticado el actual sistema de reservas, que consideran «injusto para la ciudadanía local». «No podemos seguir normalizando que los vecinos y vecinas de Ontinyent sean tratados igual que los visitantes, quedándose sin poder ir al Pou Clar muchos días», denuncia Soriano.

El portavoz popular explica que entiende que deba limitarse y controlarse el aforo del paraje natural, pero que debería garantizarse «el acceso prioritario a los empadronados en Ontinyent».

Asegura que muchos ontinyentins «se sienten expulsados de este paraje natural, que es de todos, durante los meses de julio y agosto» y apuntan que el vecindario también se ha quedado durante el verano por los problemas de aparcamiento en la zona, con días en los que los que se han visto vehículos estacionados en la misma carretera, generando situaciones de riesgo para la circulación.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Medio Ambiente, Sayo Gandia, asegura que Pou Clar «está en un perfecto estado de mantenimiento durante todo el año» y pide a Soriano que pise el paraje en vez de hacerse eco de críticas en las redes.

Adaptación de la barandilla

La concejala recuerda al portavoz del PP que el estado de la barandilla es consecuencia de todo un verano con afluencia de gente, sobre todo en las horas en las que no había la vigilancia, y le recuerda que en el presupuesto de esta año hay una partida destinada a adaptarla a la nueva normativa y antivandalismo, que se va a licitar de inmediato.

Por otra parte, también aclara que en los ríos, como en las pozas del Pou Clar, la responsabilidad de bañarse o ponerse en peligro es individual. «El Ayuntamiento de Ontinyent no puede garantizar la seguridad en todo el tramo del río», asegura.

Sobre la limitación de aforo, Gandia hace referencia al proceso participativo en el que el vecindario solicitó regular el acceso para evitar la masificación y proteger el paraje y ese es lo que hizo. «Nosotros estamos satisfechos porque creemos que lo hemos logrado» y también recuerda al portavoz del PP que no se puede hacer diferencias entre vecinos y no vecinos a la hora de acceder porque la ley no lo permite.

Finalmente, la concejala insta a los populares de Ontinyent a reclamar al conseller y a los diputados en la institución provincial de su partido a que destinen más recursos a los pueblos que tienen que gestionar parajes naturales como el del Pou Clar.