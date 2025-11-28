Ontinyent renueva la distinción como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' La capital de la Vall d'Albaida es una de los 109 municipios de los 8.000 de España que integran la 'Red Innpulso

R. X. Ontinyent Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha renovado la distinción de Ontinyent como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación', un título que sólo ostentan 109 de los más de 8.000 municipios existentes en España y que integran la 'Red Innpulso'. La Secretaria General

de Innovación, Teresa Riesgo, ha comunicado y felicitado oficialmente al alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, por la renovación de esta distinción, que se otorga las ciudades que favorecen la sostenibilidad económica y el crecimiento basado en el conocimiento y la innovación.

Jorge Rodríguez agradecía el reconocimiento del Ministerio y destacaba que «con esta renovación, Ontinyent es reconocida nuevamente entre las ciudades españolas líderes en materia de innovación y desarrollo, el que reafirma la apuesta del gobierno local por la gestión innovadora y el impulso de iniciativas modernizadoras, que está comprobándose que es el camino a seguir para mejorar el futuro de las ciudades», señalaba.

El reconocimiento de la ciudad de Ontinyent como «Ciudad de la Ciencia y de la Innovación» se inició en 2015, contando con el aval de un nutrido grupo de asociaciones, empresas y entidades socioeconómicas locales. Se obtuvo una primera renovación en 2020 y ahora una segunda en 2025. Con el objetivo de mantener activas las políticas locales de innovación, la renovación se realiza cada cuatro años, cuando el ayuntamiento distinguido acredite el mantenimiento de las condiciones y requisitos Innpulso.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha justificado el cumplimiento de la candidatura anterior mediante un análisis de cumplimiento y de impacto de programas divididos en tres bloques: ciudadanía, organización y empresa. Igualmente, ha presentado proyectos vigentes y planes y proyectos planteados para el período 2026- 2029 y actuaciones de fomento de Compra Pública de Innovación.

Entre las ventajas, contar con esta distinción está el tener prioridad para la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas estatales y trabajar coordinadamente con la resto de las ciudades innovadoras de la Red Innpulso.

Temas

Ontinyent

Innovación