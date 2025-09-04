Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reunión de los vecinos con la concejala de Medio Ambiente. LP

Ontinyent insta a Conselleria a intervenir para terminar con los olores de la depuradora de Bleachont

Los vecinos de Senda Cinc German afectados no descartan tomar medidas más drásticas si no se atúa para atajar de manera definitiva el problema

B. G.

Ontinyent

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:30

El Ayuntamiento de Ontinyent y el vecindario de la Senda Cinc Germans vuelven a solicitar la intervención de la Conselleria de Medio Ambiente para abordar las molestias causadas por los malas olores provenientes de la planta depuradora de la empresa Bleachont, ubicada en las instalaciones de la antigua Colortex.

La petición se realiza tras la reunión que han mantenido representantes de los vecinos con la concejala de Sostenibilidad, Sayo Gandia. En el mes de junio, los vecinos denunciaron la situación a LAS PROVINCIAS, asegurando que se sentían engañados, puesto que la nueva empresa que adquirió las instalaciones se comprometió a implementar las medidas para poner fin la situación que llevan viviendo desde hace más de una década.

«Una vez más, le rogamos al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, su implicación y colaboración para exigir a la empresa que acabe con olores desagradables que afectan al municipio«, insta la concejala, quien recuerda que la problemática generada debería desaparecer si se realizan las inspecciones para comprobar que la autorización de la licencia concedida por la Conselleria es adecuada y está vigente.

«De momento, y pese a asegurar la Conselleria que se han realizado inspecciones, las emisiones de malos olores siguen produciéndose, especialmente en determinadas horas del día», reconoce.

El vecindario, que ha mostrado su «agotamiento» ante una situación que se alarga en el tiempo, planteaba al Ayuntamiento la posibilidad de tomar medidas más drásticas que dan mayor visibilidad a esta problemática. En este sentido, la concejala asegura que «el Ayuntamiento estará siempre junto al vecindario en todo aquello dentro de la legalidad que decidan hacer».

