Ontinyent inicia la redacción del proyecto de remodelación del estadio El Clariano Las obras empezarán la próxima temporada y contemplan la retirada de amianto, nuevos vestuarios y gradas renovadas

R. X. Ontinyent Viernes, 3 de octubre 2025, 16:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado la fase de redacción del proyecto de remodelación integral del estadio municipal El Clariano, una actuación que permitirá modernizar y mejorar esta infraestructura deportiva, sede del Ontinyent 1931 CF y del Club Deporte Base Ontinyent. La intervención dará respuesta a la necesidad de actualizar unas instalaciones que llevaban décadas sin una reforma en profundidad.

El concejal de Territorio, Óscar Borrell, ha explicado que «lo que se ha hecho ahora es adjudicar por 76.933,63 euros la asistencia técnica, que permitirá describir, proyectar y dirigir las obras en un espacio, el campo de fútbol El Clariano, que es una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de Ontinyent«.

El proyecto ha sido encomendado a la empresa Xuquer-Arqing y según el calendario previsto, las obras podrían empezar ya la próxima temporada, en el ejercicio 2026-2027. La intervención contempla la retirada del amianto de la tribuna, la renovación de los vestuarios, la construcción de la grada de Gol Sur y otras mejoras necesarias para adaptar el estadio a los requerimientos actuales.

Exposición Puchades

Por otra parte, Ontinyent acoge en la Casa de la Cultura hasta el 1 de noviembre la exposición dedicada al futbolista Antonio Puchades, organizada por la Fundación Valencia CF y la Diputación de Valencia con motivo del centenario de su nacimiento. La muestra llega a Ontinyent de la mano de la Fundación Valencia Club de Fútbol y la Diputación de Valencia, en el marco de las actividades culturales programadas con motivo del 9 de Octubre.

En la misma se hace un recorrido por la trayectoria vital y deportiva de Antonio Puchades, desde los sus inicios en el SD Sueca hasta sus años con el Valencia CF y la selección española, con la que disputó 23 partidos, incluyendo el Mundial de 1950. Su actuación en aquella competición le valió ser el único futbolista español incluido en el once ideal de la FIFA.

Temas

Fútbol

Ontinyent