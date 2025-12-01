Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
La concejala de Promoción Económica durante la presentación de la guía. LP

Ontinyent impulsa el Mercado Municipal con una nueva web y una guía de establecimientos

Con estas nuevas herramientas, el Ayuntamiento pretende dar visibilidad y dinamizar el comercio de proximidad

R. X.

Ontinyent

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:32

Comenta

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado en el Mercado Municipal la nueva Guía del Mercado y el portal web www.mercatontinyent.com, dos herramientas concebidas para reforzar la visibilidad de sus establecimientos e impulsar las compras de proximidad. La concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha destacado que estas actuaciones forman parte de un trabajo estratégico para fortalecer el comercio local y poner en valor un espacio con una larga trayectoria en servicio de la ciudadanía.

La concejala destacaba que «para el Ayuntamiento de Ontinyent es muy importante llevar a cabo esta iniciativa porque queremos dar visibilidad al Mercado de Ontinyent, promocionarlo y apoyar a los comercios que forman parte», ha señalado.

La concejala ha recordado que el Mercado Municipal «forma parte de nuestra historia y de nuestro comercio, y tiene mucho potencial. Debemos mantenerlo como un espacio emblemático y cómo un centro neurálgico de la ciudad, un espacio con vida donde la gente venga a comprar y también a disfrutar de las actividades que organizamos«.

En este sentido, ha resaltado el éxito reciente del Mercado del Vino, «una iniciativa que repetiremos junto con otras acciones que ya estamos planificando y que verán la luz en breve«. Enguix también avanzaba que »los sábados 20 y 26 de diciembre y el 3 de enero, habrá premios directos por compras superiores a 100 euros en el Mercado Municipal.

Dolo Moscardó, de la empresa El Tratado de Maripaz, responsable del plan de comunicación de esta campaña, explicaba que la guía y la web forman parte de una planificación anual basada en el estudio previo realizado por Vicent Abad.

«Los comerciantes pedían disponer de una guía que recogiera todas las paradas y la información de cada sitio. Hemos fotografiado cada parada y hemos recogido su historia, que es muy valiosa porque tiene años de tradición«, ha señalado.

Según Moscardó, la web incorpora estos datos y también una agenda de actividades e información de contacto de cada parada «para facilitar la relación entre vendedores y clientes y adaptarnos a los nuevos hábitos de compra».

El Mercado Municipal cuenta con 18 paradas en funcionamiento los lunes, y el objetivo es aumentar el número de puestos activos los viernes y sábados, días en que también abra sus puertas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5 Salomé Pradas: «Sánchez fue inhumano, indigno»
  6. 6

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  9. 9

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas
  10. 10 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ontinyent impulsa el Mercado Municipal con una nueva web y una guía de establecimientos

Ontinyent impulsa el Mercado Municipal con una nueva web y una guía de establecimientos