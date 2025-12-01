Ontinyent impulsa el Mercado Municipal con una nueva web y una guía de establecimientos Con estas nuevas herramientas, el Ayuntamiento pretende dar visibilidad y dinamizar el comercio de proximidad

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado en el Mercado Municipal la nueva Guía del Mercado y el portal web www.mercatontinyent.com, dos herramientas concebidas para reforzar la visibilidad de sus establecimientos e impulsar las compras de proximidad. La concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, ha destacado que estas actuaciones forman parte de un trabajo estratégico para fortalecer el comercio local y poner en valor un espacio con una larga trayectoria en servicio de la ciudadanía.

La concejala destacaba que «para el Ayuntamiento de Ontinyent es muy importante llevar a cabo esta iniciativa porque queremos dar visibilidad al Mercado de Ontinyent, promocionarlo y apoyar a los comercios que forman parte», ha señalado.

La concejala ha recordado que el Mercado Municipal «forma parte de nuestra historia y de nuestro comercio, y tiene mucho potencial. Debemos mantenerlo como un espacio emblemático y cómo un centro neurálgico de la ciudad, un espacio con vida donde la gente venga a comprar y también a disfrutar de las actividades que organizamos«.

En este sentido, ha resaltado el éxito reciente del Mercado del Vino, «una iniciativa que repetiremos junto con otras acciones que ya estamos planificando y que verán la luz en breve«. Enguix también avanzaba que »los sábados 20 y 26 de diciembre y el 3 de enero, habrá premios directos por compras superiores a 100 euros en el Mercado Municipal.

Dolo Moscardó, de la empresa El Tratado de Maripaz, responsable del plan de comunicación de esta campaña, explicaba que la guía y la web forman parte de una planificación anual basada en el estudio previo realizado por Vicent Abad.

«Los comerciantes pedían disponer de una guía que recogiera todas las paradas y la información de cada sitio. Hemos fotografiado cada parada y hemos recogido su historia, que es muy valiosa porque tiene años de tradición«, ha señalado.

Según Moscardó, la web incorpora estos datos y también una agenda de actividades e información de contacto de cada parada «para facilitar la relación entre vendedores y clientes y adaptarnos a los nuevos hábitos de compra».

El Mercado Municipal cuenta con 18 paradas en funcionamiento los lunes, y el objetivo es aumentar el número de puestos activos los viernes y sábados, días en que también abra sus puertas.

