Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
La concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, durane su visita al espacio gastronómico del Mercat municipal. LP

Ontinyent celebra este sábado el 'Mercat del Vi'

Participan un total de 14 bodegas de la comarca y el objetivo de la iniciativa es promocionar el mercado municipal

R. X.

Ontinyent

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Mercado Municipal de Ontinyent ya está listo para vivir este sábado una jornada especial con el primer 'Mercat del Vi», una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent a través de la Concejalía de Promoción Económica, con el objetivo de dinamizar éste espacio y poner en valor los productos de proximidad. De 11:00 a 18:00 horas, el mercado se convertirá en un espacio festivo donde el vino, la gastronomía y la música serán protagonistas.

La concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que «queremos que el Mercado Municipal se convierta este sábado en un punto donde productores, hosteleros y ciudadanía dan vida a nuestro mercado municipal, en una fiesta que pondrá en valor nuestros productos.»

El público podrá disfrutar de catas de 14 bodegas de la comarca, propuestas gastronómicas de varios restaurantes, showcookings y música en directo durante toda la jornada. Además, se pondrá a la venta una copa de cristal al precio de 10 euros, con la que se podrá probar el vino de todas las bodegas participantes.

Entre las bodegas se encuentran nombres como Bodega Angosto, Bodega La Encina, Bodega Los Frailes, Bodega 4 Xavos, Can Leandro, Bodega Cris Vañó Cuerpo a Cuerpo, Cup de la Montaña, Daniel Belda, Devotio, Filoxera & Cía, La Casa de las Vidas, La Escalera, Rafa Cambra y Vinya Alforí.

Los comercios que están presentes son Tendavins, LoveCrochetbyEva, Petrewood, Gloop, Renata Tyedye, Bellada, Alcaprone Quesería, El Alquimista del Aceite, Güinda, Carnicería Ramón y Nómada Food, entre otros.

También habrá un espacio específico dedicado a los establecimientos adheridos a la marca MOS, que contará con ocho restaurantes, una carnicería y una pastelería, reforzando así la

presencia del producto local de calidad. El programa incluirá dos showcookings: a las 12:00 horas, El Encimera Gastronómica elaborará Arroz de Frijoles y Nabos con el chef José Gómez, ya las 12:30 horas, Casa Seguí-Almoroig mostrará la elaboración tradicional de la Cazuela en el Forn con el chef José Seguí.

En cuanto a la programación musical, habrá actuaciones de Planet 8 con Òscar Britz a las 12:00 horas, Suite Rumba a las 14:00 horas y Jasslu a las 16:00 horas, con la participación del DJ El Triangulista entre cada actuación para mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  8. 8 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  9. 9

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  10. 10

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ontinyent celebra este sábado el 'Mercat del Vi'

Ontinyent celebra este sábado el &#039;Mercat del Vi&#039;