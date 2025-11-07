Ontinyent celebra este sábado el 'Mercat del Vi' Participan un total de 14 bodegas de la comarca y el objetivo de la iniciativa es promocionar el mercado municipal

R. X. Ontinyent Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

El Mercado Municipal de Ontinyent ya está listo para vivir este sábado una jornada especial con el primer 'Mercat del Vi», una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent a través de la Concejalía de Promoción Económica, con el objetivo de dinamizar éste espacio y poner en valor los productos de proximidad. De 11:00 a 18:00 horas, el mercado se convertirá en un espacio festivo donde el vino, la gastronomía y la música serán protagonistas.

La concejala de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que «queremos que el Mercado Municipal se convierta este sábado en un punto donde productores, hosteleros y ciudadanía dan vida a nuestro mercado municipal, en una fiesta que pondrá en valor nuestros productos.»

El público podrá disfrutar de catas de 14 bodegas de la comarca, propuestas gastronómicas de varios restaurantes, showcookings y música en directo durante toda la jornada. Además, se pondrá a la venta una copa de cristal al precio de 10 euros, con la que se podrá probar el vino de todas las bodegas participantes.

Entre las bodegas se encuentran nombres como Bodega Angosto, Bodega La Encina, Bodega Los Frailes, Bodega 4 Xavos, Can Leandro, Bodega Cris Vañó Cuerpo a Cuerpo, Cup de la Montaña, Daniel Belda, Devotio, Filoxera & Cía, La Casa de las Vidas, La Escalera, Rafa Cambra y Vinya Alforí.

Los comercios que están presentes son Tendavins, LoveCrochetbyEva, Petrewood, Gloop, Renata Tyedye, Bellada, Alcaprone Quesería, El Alquimista del Aceite, Güinda, Carnicería Ramón y Nómada Food, entre otros.

También habrá un espacio específico dedicado a los establecimientos adheridos a la marca MOS, que contará con ocho restaurantes, una carnicería y una pastelería, reforzando así la

presencia del producto local de calidad. El programa incluirá dos showcookings: a las 12:00 horas, El Encimera Gastronómica elaborará Arroz de Frijoles y Nabos con el chef José Gómez, ya las 12:30 horas, Casa Seguí-Almoroig mostrará la elaboración tradicional de la Cazuela en el Forn con el chef José Seguí.

En cuanto a la programación musical, habrá actuaciones de Planet 8 con Òscar Britz a las 12:00 horas, Suite Rumba a las 14:00 horas y Jasslu a las 16:00 horas, con la participación del DJ El Triangulista entre cada actuación para mantener el ambiente festivo durante toda la jornada.

