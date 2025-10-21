Ontinyent impulsa la demolición parcial urgente de dos inmuebles en el barrio de Poble Nou para garantizar la seguridad del vecindario El Ayuntamiento saca a licitación la actuación por cerca de 135.900 euros para asegurar los edificios ubicados en las calles Arzobispo Segrià y placeta de l'Escurà, este último de gran valor para el conjunto urbano

R. X. Ontinyent Martes, 21 de octubre 2025, 19:34

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a licitación las obras de demolición parcial de los edificios situados en la calle Arzobispo Segrià, 10, y en la placeta de l'Escurà, 5. Dos inmuebles municipales del barrio del Poble Nou que se encuentran en un avanzado estado de deterioro. Se trata de una actuación urgente destinada a garantizar la seguridad de los vecinos y peatones, después de que los informes técnicos municipales detectaron el colapso parcial de uno de los faldones de la cubierta, la caída de varios forjados interiores y la afectación en la fachada posterior y en las medianeras que comparten con otras fincas.

La actuación tiene un presupuesto base de 135.843,46 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 6 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas.

El concejal de Territorio, Óscar Borrell, destacaba que esta actuación «responde a la voluntad del Ayuntamiento de trabajar simultáneamente en tres líneas fundamentales, como son la seguridad de las personas, la recuperación de nuestro patrimonio y la regeneración urbana del centro histórico».

Según explicaba, «se trata de una obra necesaria, porque los edificios presentan un estado de riesgo estructural, pero también de una oportunidad para avanzar en la mejora de el entorno urbano de Sant Miquel, en el Poble Nou».

Las obras forman parte de una intervención municipal que busca estabilizar la estructura, garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, preservar los elementos de valor arquitectónico e histórico que todavía se mantienen. El edificio de placeta de l'Escurà es especialmente significativo dentro del conjunto urbano, ya que conserva parte de la fachada de una antigua casa reconstruida en el siglo XIX, conocida popularmente como el 'Hostal del Racó' o 'Hostal de Grau'.

A lo largo del tiempo, este inmueble ha acogido diversos usos como puesta en el siglo XVIII, después como hostal en la segunda mitad del XIX, y más adelante como droguería durante buena parte del siglo XX.

El Ayuntamiento, propietario de los edificios, apuesta por intervenir de manera prudente y planificada manteniendo aquello que es posible y garantizando la seguridad del entorno. Borrell añadía que «con esta inversión de más de 135.000 euros, Ontinyent da un paso más en su apuesta con la recuperación del patrimonio y con la seguridad ciudadana.

Esta actuación no sólo elimina un riesgo evidente, sino que abre la puerta a un futuro proyecto de puesta en valor de este espacio en el entorno de la Iglesia de Sant Miquel».

El concejal recordaba igualmente que la intervención se ha planificado con criterios de respeto patrimonial, de forma que se actuará sólo en aquellos elementos que presentan peligro, manteniendo, en la medida de lo posible, partes estructurales que puedan incorporarse a futuros proyectos.