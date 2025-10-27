Ontinyent y la Generalitat trabajan en el convenio que marcará el calendario de inversiones de la futura Facultad de Veterinaria Desde la administración autonómica confirman al Consistorio que se está trabajando para consignar en los presupuestos de 2026 partidas para impulsar el inicio de las obras

El alcalde de Ontinyent, durante la reunión con la secretaria autonómica de Universidades.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se ha reunido en Valencia con la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez Martín, para continuar trabajando en los detalles del convenio que establecerá la hoja de ruta y el calendario de inversiones necesarias para hacer realidad este proyecto.

«Seguimos avanzando en un proyecto que refuerza la condición de Ontinyent como ciudad universitaria y que tendrá un impacto económico y social de gran importancia para la

comarca», explica el alcalde, Jorge Rodríguez, quien añade que «el trabajo conjunto entre la Generalitat, la Universidad de Valencia, Caixa Ontinyent y el Ayuntamiento es clave para hacer posible una infraestructura que marcará un antes y un después para nuestro territorio».

El alcalde y la secretaria autonómica también trataron cuestiones relativas al proceso administrativo vinculado a la obra. Actualmente, se encuentra en marcha el concurso público para a la redacción del proyecto y la dirección facultativa del futuro edificio departamental, aulario y hospital virtual de la Facultad de Veterinaria, con un presupuesto de 1.079.991,32 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses una vez adjudicado.

Un total de doce estudios de arquitectura e ingeniería de distintos puntos del Estado se han presentado al procedimiento, aportando experiencia en proyectos de alta especialización universitaria y hospitalaria.

Según se destacó en la reunión, la intención de las instituciones implicadas es firmar el convenio de colaboración cuanto antes, con el objetivo de garantizar un calendario de ejecución que permita iniciar las obras tan pronto como sea posible y empezar la docencia en el curso 2027-2028.

En este sentido, desde la Generalitat se ha confirmado que ya se está trabajando en la consignación de las partidas presupuestarias necesarias en las cuentas autonómicas de 2026 para impulsar el inicio de las obras.

Además, Jorge Rodríguez también ha mantenido conversaciones con el director general de Caixa Ontinyent, José Francisco Sanfelix, relativas a los 2.000 metros cuadrados de terreno cedidos por esta entidad financiera, donde se ubicará la futura facultad. La nueva infraestructura se levantará en la parcela situada en el número 57 de la avenida del Conde de Torrefiel, integrándose en el Campus Universitario de Ontinyent, que ya acoge los grados de ADE, Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Enfermería y el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

En el marco de los trabajos previos, está previsto que en noviembre la secretaria autonómica de Universidades visite Ontinyent para conocer de primera mano el emplazamiento del futuro edificio.

