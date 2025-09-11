Sale a licitación la redacción del proyecto de la futura Facultad de Veterinaria de Ontinyent El proyecto básico contempla un edificio de 7 plantas en una parcela en l'Avinguda del Compte de Torrefiel

El alcalde de Ontinyent durante la visita a los terrenos donde se ubicará la futura Facultad.

Avanzan los trámites de la futura Facultad de Veterinaria que la Universidad de Valencia implantará en Ontinyent. El Rectorado a sacado a licitación la redacción del proyecto y la dirección de obras del nuevo edificio con un importe de salida de 1.079.991,32 euros y un plazo de cuatro meses.

La futura Facultad, que se levantará en la parcela situada en la avenida Cuenta Torrefiel 57, contará con siete plantas sobre rasante y una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, con espacios docentes, laboratorios y un hospital virtual que permitirá el desarrollo de las prácticas formativas del alumnado.

El alcalde, Jorge Rodríguez, destaca que «será un proyecto transformador para Ontinyent y para el sistema universitario valenciano, ya que será la primera vez que una universidad pública ofrecerá los estudios de Veterinaria en la Comunidad Valenciana. La salida a concurso del proyecto nos acerca a la realidad de un Campus que no sólo atraerá a estudiantes y profesionales, sino que también generará oportunidades de progreso e innovación para nuestro territorio».

Al respecto, Rodríguez asegura que «posicionará a la ciudad como referente en el ámbito académico y sanitario con una inversión histórica, con más de 45 millones de inversión global, que conjuga el apoyo de la Generalitat, la Universidad de Valencia, Caixa Ontinyent y el Ayuntamiento, y que marcará un antes y un después en la proyección de la ciudad».

Por su parte, el concejal de Territorio, Òscar Borrell, incide en el carácter estratégico del proyecto, «que responde a las necesidades docentes y de investigación de un grado de máxima exigencia como es Veterinaria» y apunta que contará con quirófanos para animales grandes y pequeños, laboratorios docentes y de investigación, aulas para 60 alumnos, despachos y salas de reuniones, así como un hospital virtual con equipamientos líderes.

Borrell subrayaba también que «este concurso es el punto de partida de una obra que cuenta con un presupuesto de ejecución de más de 22 millones de euros y un plazo previsto de 18 meses una vez se licite la construcción. Estamos trabajando para que los tempos se cumplan y para que el grado pueda empezar a impartirse en el curso 2027-2028, como está previsto«.