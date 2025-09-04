Las obras del CIPFP La Costera de Xàtiva obligan a impartir clases online en el inicio del curso El Ayuntamiento prevé que estén concluidas para finales de octubre mientras que el alumnado de Josep de Ribera comenzará estrenando aulario

B. González Xàtiva Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:28

El curso escolar en Xàtiva se inicia con alumnos estrenando aulario y otros entre las obras. Es el caso del instituto Josep de Ribera y el Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) La Costera, respectivamente.

Según ha informado el Ayuntamiento, las obras del Plan Edificant que se están realizando desde el mes de mayo en centro La Costera, con una inversión de 1,3 millones, continúan a buen ritmo y la previsión es que estén concluidas a finales del mes de octubre. Esas semanas que restan para la finalización, ha obligado al centro a tener que reorganizar las clases.

Así, según ha comunicado el propio centro, la presentación de los grupos de los ciclos formativos se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Xàtiva en los días y horas establecidos y se insiste en la importancia y necesidad de que el alumnado acuda puesto que se informará sobre cómo van a organizarse las clases durante las dos primeras semanas del curso, dado que van a realizarse de manera online.

Cabe recordar que las obras contemplan, entre otras actuaciones, la mejora de los accesos y de la movilidad dentro y fuera del recinto, la renovación de carpinterías exteriores, la adecuación de los talleres y la reforma de la acera perimetral de la fachada norte. Además, se creará una nueva cubierta transitable sobre el bloque de la cafetería, se instalarán marquesinas de acceso al bloque norte por el patio y se sustituirá la de acceso a la cafetería.

Los que sí comienzan el curso estrenando instalaciones son los alumnos del IES Josep de Ribera, concretamente el nuevo edificio adjunto de 4.000 metros cuadrados y que supuso una inversión de 1,2 millones de euros. Una actuación que culminó con la recepción de la obra el pasado 14 de abril después de un largo proceso de tramitación.

Para este curso también se está a la espera de las obras del CEIP Attilio Bruschetti, tras resolverse el asunto de la delegación de competencias.

Puesta a punto

Por otra parte, el Consistorio ultima las acciones preparatorias para el inicio del curso el próximo lunes, con la limpieza y revisión de la fontanería y electricidad y actuaciones de mantenimiento de las aulas y patios de los distintos centros de primaria.

Según explica, el Consistorio cuenta con un contrato de mantenimiento de los centros que ronda los 100.000 euros anuales y que se distribuye en diversas tareas a lo largo del año. Las más importantes se ejecutan durante el verano, aprovechando que no está el alumnado en clase. El resto del año también se realiza un mantenimiento continuo para garantizar el buen funcionamiento de los centros.

«La responsabilidad del Ayuntamiento con los centros escolares es que estén listos para el inicio de curso, que tiene lugar este próximo lunes. También cabe recordar que, con los nuevos pasos elevados, se ha ganado terreno de acera en algunos centros, como en el Teresa Coloma, con el fin de favorecer la seguridad y la accesibilidad», ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós.

Amorós ha añadido que «los espacios en los centros educativos no son neutros. Es necesario entenderlos como fuentes generadoras de aprendizaje e ir mejorándolos para favorecer su utilización».