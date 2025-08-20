Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Avance de la mota en el río Magro. A. T.

La mota de defensa del Magro en l'Alcúdia estará acabada en noviembre

La construcción que transcurre paralela al río en la margen cercana al polígono se encuentra ya a un tercio de su ejecución total

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:40

La riada de octubre sorprendió a l'Alcúdia, una localidad que pese a estar situada junto al río Magro no había sufrido grandes inundaciones en ... el casco urbano en los últimos años. En este municipio fallecieron dos vecinos y cientos de casas y miles de vehículos fueron arrasados por el agua y el lodo. Desde el primer momento, se puso de manifiesto que era necesario protegerse de nuevas crecidas del río ya que actualmente no existe ninguna barrera entre el cauce y la zona urbana.

