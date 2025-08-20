La mota de defensa del Magro en l'Alcúdia estará acabada en noviembre

La riada de octubre sorprendió a l'Alcúdia, una localidad que pese a estar situada junto al río Magro no había sufrido grandes inundaciones en ... el casco urbano en los últimos años. En este municipio fallecieron dos vecinos y cientos de casas y miles de vehículos fueron arrasados por el agua y el lodo. Desde el primer momento, se puso de manifiesto que era necesario protegerse de nuevas crecidas del río ya que actualmente no existe ninguna barrera entre el cauce y la zona urbana.

Por ello, una de las primeras obras de emergencia que se concretaron por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, fue la de la construcción de una mota de defensa paralela al Magro. Una petición del Ayuntamiento de l'Alcúdia que se puso en marcha en abril.

Estos trabajos de emergencia que se están realizando en la margen más cercana al polígono industrial La Creu están muy avanzados y se espera que finalicen entre los meses de octubre y noviembre.

La actuación se centra en la reparación y estabilización de la margen derecha del río Magro (aguas arriba del puente del cruce con la A-7), que quedó seriamente dañado tras la dana. La gran crecida del río hizo que el agua rebasara el cauce y provocase importantes daños en todo el entorno del río.

La solución adoptada consiste en la construcción de una mota de gaviones y colchones reno, se trata de un tipo de estructura de piedra más delgada y ancha, así como flexible, indicada para la protección superficial y que permiten el crecimiento de la vegetación.

Con esta construcción se permitirá mejorar la defensa ante futuras inundaciones en esta localidad. El muro de gaviones tendrá una longitud aproximada de un kilómetro y hasta ahora se han ejecutado más de 300 metros. Por tanto ya se ha ejecutado un tercio de la defensa con la que se intentará parar el avance del agua en caso de nuevos episodios de lluvias torrenciales. La maquinaria trabaja sin descanso en un cauce que ahora transcurre prácticamente seco.

El Ayuntamiento de l'Alcúdia también ha gestionado la expropiación de unos terrenos donde se ubicaba una antigua fábrica para poder dar mayor amplitud y espacio al cauce.

Por otra parte, este tipo de muro de defensa es la solución que también se aplicará a Algemesí, la ciudad más afectada por el desbordamiento del Magro.

En este caso el proyecto está en una fase inicial pero servirá sobre todo para proteger el barrio del Raval, el más cercano al río y que vivió con crudeza la tarde-noche del 29 de octubre.

La Confederación Hidrográfica del Júcar explica que se espera que los trabajos en este tramo del Magro comiencen en breve, tras finalizar con éxito el proceso de expropiaciones de terrenos necesarios para iniciar la actuación.

En esta localidad de la Ribera Alta los trabajos de reparación y estabilización se llevarán a cabo en la margen izquierda del río Magro, aguas arriba del casco urbano y en el entorno del barrio del Raval. Este espacio que está separado del casco urbano por las vías de tren sigue a la espera de su reconstrucción ya que todos los espacios públicos quedaron destrozados, incluido el colegio que debe ser derribado en las próximas semanas.

La protección del río consiste en el tendido de taludes y su revestimiento con colchones reno. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, solicitó que esta mota pudiera ser recorrida como una área de ocio. También está previsto trabajar dentro del Magro con el objetivo de redistribuir los sedimentos y conformar un canal de aguas bajas para mejorar el comportamiento hidráulico del cauce.