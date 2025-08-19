Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estación de aforo en el Júcar. LP

Ecologistas piden a la CHJ que incremente las estaciones de aforo en los cauces

Xúquer Viu presenta alegaciones al Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia y exige soluciones basadas en la naturaleza

A. Talavera

Alzira

Martes, 19 de agosto 2025, 01:05

El periodo de alegaciones del Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la DANA ... en la Comunidad Valenciana promovido por la Ministerio para la Transición Ecológica finalizó el mes de julio. En breve, el ministerio informará del resultado de esta consulta pública. Han sido muchas las alegaciones debido a que se trata de un plan de gran envergadura que afecta al futuro de la Comunitat. En este sentido, la plataforma ecologista Xúquer Viu ha sido una de las organizaciones que ha presentado propuestas para modificar algunos de los aspectos en esta materia.

