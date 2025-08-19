Ecologistas piden a la CHJ que incremente las estaciones de aforo en los cauces

El periodo de alegaciones del Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la DANA ... en la Comunidad Valenciana promovido por la Ministerio para la Transición Ecológica finalizó el mes de julio. En breve, el ministerio informará del resultado de esta consulta pública. Han sido muchas las alegaciones debido a que se trata de un plan de gran envergadura que afecta al futuro de la Comunitat. En este sentido, la plataforma ecologista Xúquer Viu ha sido una de las organizaciones que ha presentado propuestas para modificar algunos de los aspectos en esta materia.

Uno de los puntos más destacas es que la plataforma solicita que se incremente el número de estaciones de aforo y su incorporación al SAIH. Durante el 29 de octubre se comprobó la importancia de tener una información en tiempo real y completa para tomar decisiones. Por ello, Xúquer Viu apunta a que es necesario dotar de más puntos de aforo al Barranco del Poyo y otros barrancos próximos, al Júcar en su tramo bajo (Antella, confluencia con el Albaida, confluencia con el Barxeta/Casella, azud de Sueca, azude de Cullera/Fortaleny y azud de la Marquesa), en el Magro (Macastre, Turís y Real de Montroi), o en e Riu Verd, que no dispone de ninguno. Ampliar la red para tener un conocimiento más pormenorizado de las crecidas.

Además, los ecologistas también piden a la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, que se «recupere la calidad de información que existía antes del reciente cambio de modelo». En el anterior SAIH se podían consultar los datos en tiempo real, cada 8 horas, cada 24, semanalmente, mensualmente o anualmente. En la actualidad sólo se pueden consultar los datos en tiempo real, los dos últimos días, la última semana, el último mes y los últimos 3 meses. Habiendo desaparecido la consulta anual, que resulta fundamental para ver la evolución de los caudales.

En cuanto a las obras en los cauces, consideran que se deberían realizar reposiciones y refuerzos de las estructuras ya existentes e informar públicamente de las nuevas. «Todas las actuaciones han de contener medidas de restauración fluvial e integración paisajística, de manera prioritaria, con soluciones basadas en la naturaleza», remarcan.