Montaverner suspende las autorizaciones ambientales integradas para evitar actividades contaminantes El Ayuntamiento pretende evitar la ubicación en el polígono industrial de empresas que emitan gases, humos o partículas como la sancionada por la Conselleria

B. González Montavener Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Montaverner ha suspendido la otorgación de licencias y autorizaciones ambientales integradas. La decisión se adoptó en el pleno del pasado 18 de noviembre y el objetivo es modificar el Plan de Ordenación Urbana para incluir de manera explícita la prohibición de que empresas que, como consecuencia de su actividad, emitan gases, humos o partículas contaminantes puedan instalarse en el polígono industrial, que se encuentra junto al mismo núcleo de población.

La razón última de esta decisión está en los problemas que una empresa de reciclaje del cobre del cableado eléctrico está creando en el municipio por la emisión de humo y mal olor que está afectando a la población desde hace meses, según explican desde el consistorio, como consecuencia de la incineración del material con el que trabajan.

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, la Conselleria de Medio Ambiente, tras la denuncia del Ayuntamiento y realizar las inspecciones correspondientes, sancionó el pasado mes a la empresa con 30.000 euros por realizar una actividad para la que no estaba autorizada y que es la que estaba provocando las molestias.

Con la suspensión de estas licencias, el Ayuntamiento pretende evitar que la empresa pueda solicitar autorización para la actividad por la que ha sido sancionadas que, con las actuales ordenanzas, no podría evitarlo , a la vez que obligar al cese de esta actividad. «La empresa asegura que el humo que sale por la chimenea es vapor de agua, que no llevan a cabo ninguna incineración, sino que ellos dicen que lo que hacen es «secar» el material. Pero el humo que sale por la chimenea no es vapor de agua», asegura el alcalde, Jorge Boluda, quien apunta que, pese a la sanción, el problema de contaminación persiste.

Boluda indica que dada la complejidad de la modificación del planeamiento urbanístico, puesto que quieren dejar claro el tiempo de empresas que no se pueden ubicar el polígono industrial, han contactado con una empresa especializada en esta materia. Ahora tienen el plazo de año para la actualización.