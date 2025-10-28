Conselleria sanciona con 30.000 euros a una empresa de reciclaje de Montaverner por emisiones contaminantes El Ayuntamiento denunció a Medio Ambiente que no contaba con la autorización para la combustión del material con el que trabajan y que está provocando humo y malos olores que afectan a la población

B. González Montaverner Martes, 28 de octubre 2025, 18:49

La Conselleria de Medio Ambiente ha sancionado con 30.000 euros a la empresa de reciclaje de Montaverner que estaba emitiendo contaminantes por realizar una actividad para la que no estaba autorizada. Ha sido el Ayuntamiento de Montaverner el que denunció a la administración autonómica la situación, tras el humo y el mal olor que salía de la chimenea de la empresa, ubicada en el polígono industrial, y que estaba afectando a la población.

Ya a principios de año, el Ayuntamiento pidió a Conselleria que realizara una inspección. Previamente, y tras las quejas de vecinos y otras empresas del polígono, el Consistorio se dirigió a la empresa directamente para transmitirles dichas quejas. La respuesta de la empresa fue que se trataba de algo puntual.

La situación ha ido empeorando hasta tal punto que a principios de octubre, el alcalde, Jorge Boluda, volvió a reunirse con responsables de Conselleria instando a la administración autonómica, como competente al respecto, a adoptar las medidas necesarias porque las emisiones continuaban. De hecho, el Ayuntamiento ha aportado las mediciones que han estado realizando con los valores de contaminación.

Según explican desde la administración local, esta empresa cuenta con licencia para el reciclaje y aprovechamiento del cobre de los cables eléctricos, pero no cuenta con la autorización para la combustión de los residuos como se desprende que realiza a raíz de las emisiones de la chimenea de la empresa.

Con las pruebas aportadas por el Ayuntamiento, la Conselleria resolvió el expediente sancionador que le fue notificado a la empresa a mediados de mes.