Montaverner reconoce a los donantes de sangre por su compromiso altruista y solidario El Ayuntamiento homenajeó a 45 vecinos y vecinas que han ralizado más de 15 donaciones

Viernes, 26 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Montaverner ha rendido homenaje públicamente a 45 vecinos y vecinas del municipio por su «compromiso altruista y solidario» al haber realizado más de 15 donaciones de sangre.

En un acto celebrado en el salón de plenos, lo donantes recibieron un reconocimiento de manos del alcalde, Jorge Boluda, y la concejala de Sanidad, Gloria Soriano, como muestra de agradecimiento por su generosidad.«Hoy es un día muy importante para todo el pueblo de Montaverner, porque nos reunimos para agradecer vuestra generosidad con quienes más lo necesitan. Cada donación es un regalo de vida que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte», destacó la concejala Gloria Soriano, quien también expresó su gratitud al doctor Roig, a Miguel, José y Eva, del Centro de Transfusiones, por su constante colaboración.

Durante la ceremonia, se puso en valor el gesto desinteresado de los donantes, a quienes se calificó como «héroes anónimos» que forman parte de una cadena de solidaridad que salva vidas y que inspira a otros a seguir su ejemplo.

El alcalde, Jorge Boluda cerró el acto reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la donación de sangre como un valor fundamental de la comunidad montavernina, animando a la ciudadanía a continuar participando activamente en estas campañas.

Con este homenaje, Montaverner no solo reconoce una trayectoria de solidaridad, sino que también envía un mensaje claro: donar sangre es un acto de generosidad que puede cambiar el mundo, una vida a la vez.

