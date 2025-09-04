Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras
El conseller, en su visita al Centro de Transfusión de la Comunitat este miércoles. J. M.

Las donaciones de sangre se disparan un 21% en la Comunitat este verano

Del 1 de julio al 31 de agosto han habido 31.000 donantes en los 1.300 puntos de extracción que hay en la región

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Las donaciones de sangre han aumentado considerablemente durante este verano en la Comunitat y se han disparado un 21,5% con respecto al año pasado. ... Entre el 1 de julio y el 31 de agosto los 1.300 puntos de extracción que hay en la región han tenido mucha actividad, y de hecho se ha alcanzado la cifra de 31.023 donantes en estos dos meses, de los cuales 1.700 han accedido por primera vez al sistema de donación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  7. 7 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  8. 8 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las donaciones de sangre se disparan un 21% en la Comunitat este verano

Las donaciones de sangre se disparan un 21% en la Comunitat este verano