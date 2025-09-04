Las donaciones de sangre se disparan un 21% en la Comunitat este verano

Las donaciones de sangre han aumentado considerablemente durante este verano en la Comunitat y se han disparado un 21,5% con respecto al año pasado. ... Entre el 1 de julio y el 31 de agosto los 1.300 puntos de extracción que hay en la región han tenido mucha actividad, y de hecho se ha alcanzado la cifra de 31.023 donantes en estos dos meses, de los cuales 1.700 han accedido por primera vez al sistema de donación.

De esos puntos habilitados, Sanidad ha abierto este verano 200 nuevos para dar más servicio, tanto en poblaciones en las que no había como incrementando la oferta en las que ya contaban con alguno, especialmente en zonas turísticas, costeras y rurales. «Quiero agradecer a los ciudadanos de la Comunitat que durante la época de verano hayan donado sangre, lo que supone el esfuerzo y la generosidad de los ciudadanos y los animo a que sigan donando», ha apuntado el conseller, Marciano Gómez este miércoles en el Centro de transfusión de la Comunitat.

«Hemos conseguido tener un número de donantes suficiente para poder tener unidades de sangre, de plaquetas, de plasma para poder atender con alto nivel de calidad a todos los ciudadanos. Es un orgullo poder decir que los ciudadanos de la Comunitat son solidarios, generosos y se preocupan por mejorar la sanidad pública valenciana», ha añadido el conseller al respecto.

Sobre los perfiles de edad, aunque no se han ofrecido datos detallados, Gómez ha afirmado que ha habido «muchos donantes jóvenes este verano», que lo han incorporado a su vida como una rutina para colaborar con la sanidad. «La donación no tiene estaciones, tenemos que ir aumentando, estimulando y generar cultura de la donación. Donar sangre es donar vida y también te la pueden donar a ti», ha destacado el responsable de la sanidad valenciana.

Por provincias, se han registrado 15.968 donaciones en la provincia de Valencia, 11.941 en Alicante y 3.134 en Castellón. Los componentes de la sangre son esenciales para urgencias como accidentes de tráfico o cirugías de emergencia, pero también para enfermos crónicos que requieren transfusiones regulares, como pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia o personas con anemias crónicas o enfermedades hematológicas.