Moixent regresa a la época ibérica con las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses El Museu de Prehistòria de la Diputación de València y el Ayuntamiento organizan este fin de semana esta propuesta cultural y lúdica

R. D. Moixent Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

Moixent regresa a la época ibérica a través de las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses. El Museu de Prehistòria de Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Moixent, celebra este fin de semana esta propuesta cultural y lúdica.

Este año, las jornadas de puertas abiertas llevan por título 'La Bastida en todos los sentidos'. Darán a conocer, de la mano de varios personajes y haciendo uso de los cinco sentidos, algunos aspectos de la vida cotidiana de los iberos que habitaron La Bastida hace más de 2.500 años. Los horarios de visita erán el sábado por la mañana y tarde y domingo por la mañana. Además, en el Museu Arqueològic Municipal de Moixent también se podrá participar en talleres didácticos, así como en una gincana y en una visita guiada con scape room.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que un año más, el Museu de Prehistòria y el Ayuntamiento de Moixent «proponen una actividad cultural y lúdica que permite conocer el patrimonio ibérico de una manera lúdica y muy atractiva pensada para todos los públicos».