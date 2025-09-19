Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz deja este sábado tres horas casi gratis para usar los electrodomésticos
Image de una edición anterior. LP

Moixent regresa a la época ibérica con las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses

El Museu de Prehistòria de la Diputación de València y el Ayuntamiento organizan este fin de semana esta propuesta cultural y lúdica

R. D.

Moixent

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:01

Moixent regresa a la época ibérica a través de las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses. El Museu de Prehistòria de Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Moixent, celebra este fin de semana esta propuesta cultural y lúdica.

Este año, las jornadas de puertas abiertas llevan por título 'La Bastida en todos los sentidos'. Darán a conocer, de la mano de varios personajes y haciendo uso de los cinco sentidos, algunos aspectos de la vida cotidiana de los iberos que habitaron La Bastida hace más de 2.500 años. Los horarios de visita erán el sábado por la mañana y tarde y domingo por la mañana. Además, en el Museu Arqueològic Municipal de Moixent también se podrá participar en talleres didácticos, así como en una gincana y en una visita guiada con scape room.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que un año más, el Museu de Prehistòria y el Ayuntamiento de Moixent «proponen una actividad cultural y lúdica que permite conocer el patrimonio ibérico de una manera lúdica y muy atractiva pensada para todos los públicos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  4. 4 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  5. 5

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  8. 8 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  9. 9 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  10. 10 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Moixent regresa a la época ibérica con las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses

Moixent regresa a la época ibérica con las XVIII Jornadas de la Bastida de les Alcusses