Un mercado Gastro(Arte)Sano completa la programación del Festival Nómade Será un espacio con conciertos y degustaciones de las bodegas de la comarca con entrada libre y que se celebrarán en Ontinyent y Bocairent

Nómade vuelve a Ontinyent y Terres dels Alforins para celebrar la cuarta edición de un festival que pone en relieve la riqueza del patrimonio local a través de la música, la gastronomía, el vino o el arte y que este año presenta como novedad el mercado Gastro(Arte)Sano, un evento que se celebrará el sábado 27 en Ontinyent y el domingo 28 en Bocairent en horario de mediodía. Con entrada libre, será un espacio con conciertos de Los Mejillones Tigre y Eladio y los Seres Queridos respectivamente.

La propuesta gastronómica será de Taullel Gastronómic y A Leña Cocina Rural con una selección de Wine Bar con bodegas de la región como Los Frailes, Rafa Cambra, Celler Can Leandro, Vinya Alforí, Bodega Fil.loxera y Bodegas Arráez.

En la presentación de la programación, que ha tenido lugar este jueves en el Museo Textil de Ontinyent, han participado el director de Nómade y de Festivales Territorio Carlos Montilla; la vicepresidenta de la Diputación de Valencia Natalia Énguix; el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez; el presidente de de la Mancomunidad Vall d'Albaida Ismael Sanvíctor; el presidente de la Mancomunidad La Costera - Canal, Jose Luis Gijón y los alcaldes de Bocairent, Xavier Molina, y La Font de la Figuera, Elio Cabanes.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó que «Nómade es una experiencia que va más allá de la música, una celebración para los cinco sentidos», subrayando el valor de la cooperación comarcal para atraer gente y enriquecer el territorio. Por su parte, el director del Festival, Carlos Montilla, ponía en valor la colaboración institucional y el papel central de la Diputación. Montilla definía el festival como «una exaltación del territorio, especialmente de las zonas rurales, con una mirada hacia el futuro».

Este año el festival crece con más espacios, mercado gastroartesanal y conciertos de primer nivel, destacando su impacto económico y turístico, manteniendo la esencia de un festival de proximidad y arraigo.

El festival también cuenta con actividades en localidades como Moixent, Bocairent, Fontanars Dels Alforins o La Font de la Figuera. Nómade comenzará el viernes 26, con una presentación en el Lavadero de La Font de la Figuera, de la mano del músico y sumiller Juanjo Figueroa. En esta jornada la programación musical tendrá lugar en Bodegas Arráez, con conciertos de La Maria y Cosmic Wacho.

El sábado 27 Ontinyent será el protagonista de Nómade. Por la mañana se celebrará el Mercado Gastro(Arte)Sano en el Museo Textil. El Parque de la Glorieta acogerá a partir de la tarde algunos de los conciertos más esperados, como el de Duncan Dhu, que hará en la localidad una parada en su gira DD40 Tour, con la que Mikel Erentxun celebra la historia de la popular banda. Esa noche también tocarán en Ontinyent la banda valenciana Las Migas y Hermano Salvaje.

En esta edición, siguiendo la línea del festival de colaborar con el tejido local, se realizará una campaña junto a la Asociación de Comercio de Ontinyent. Desde este viernes, hasta las fechas del festival, los clientes de los establecimientos locales podrán conseguir entradas, abonos y otros premios con una campaña de rascas.