El Festival Nómade Terres dels Alforins contará con dos líneas de autobús para desplazarse a los conciertos La organización de la cita gastronómica y musical, que se celebra del 26 al 28 de septiembre habilita transporte con paradas en Valencia, Xàtiva, Moixent, La Font de la Figuera y Ontinyent

El Festival Nómade, que celebra su cuarta edición del 26 al 28 de septiembre, habilitará un servicio de autobús para que el público pueda desplazarse de forma sostenible a los conciertos del festival. Las entradas para adquirir este servicio ya están disponibles, con paradas en Valencia, Moixent, La Font de la Figuera, Xátiva o Ontinyent, siguiendo la programación musical.

En concreto, se han establecido dos líneas. Una línea que conectará Ontinyent, Moixent y la Font de la Figuera y una segunda línea desde Valencia con parada en Xàtiva hasta las Bodegas Arráez, el viernes, y hasta Ontinyent el sábado. La salida del viernes desde Ontinyent y Valencia será a las 18.30 horas y la vuelta está prevista a las 00.45 horas; mientras que el sábado la salida de la línea 1 será desde La Font de la Figuera a las 18.30 y la vuelta desde Ontinyent está prevista a las 2.30 horas. El mismo horario es para la línea 2, desde Valencia-Xativa a Ontinyent y viceversa.

La organización dará a conocer más adelante el lugar de las paradas del autobús en cada municipio e informa que se trata de una iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad que Festivales Territorio implanta en todos los eventos, entre los que se incluye Nómade. «De esta forma, el público colaborará en reducir el impacto medioambiental del evento y en cuidar el territorio en el que se celebra».

Por otra parte, ya se conocen los horarios de los diferentes conciertos que arrancan el viernes 26 con la presentación en el Lavadero de La Font de la Figuera, de la mano del músico y sumiller Juanjo Figueroa, a las 17:30 horas. En esta jornada la programación musical tendrá lugar en Bodegas Arráez, con conciertos de La Maria (22:15) y Cosmic Wacho (20:30).

El sábado 27, Ontinyent será el protagonista de Nómade. Por la mañana, en una actividad abierta al público, actuará en el Museo Textil la banda Los Mejillones Tigre a las 14:00 horas, en un espacio donde los asistentes también podrán disfrutar de la propuesta gastronómica, cuyos detalles no se han querido desvelar aún.

Por la noche, el Parque de la Glorieta acogerá algunos de los conciertos más esperados, como el de Duncan Dhu (23:30). Esa noche también tocarán en Ontinyent la banda valenciana Las Migas (21:50) y Hermano Salvaje (20:30).

Para cerrar esta cuarta edición de Nómade la música se trasladará a Bocairent, donde el grupo gallego Eladio y Los Seres Queridos pasará por la Plaça del Ajuntament a las 13:30 horas. Este concierto también será de acceso libre.

Esta programación se completa con las Experiencias, una propuesta de actividades pensadas para conocer la historia, cultura y sabores del territorio, que convive con la programación musical y gastronómica. Las entradas para estas actividades también se encuentran disponibles, con plazas limitadas.