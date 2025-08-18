El Mareny de Barraquetes pide que toda la circunvalación a la playa sea considerada como suelo urbano La entidad local menor alega contra el PORN al no poder dotar de más seguridad esta vía por la protección de la Albufera

La Generalitat presentó el pasado mes de julio a exposición pública el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera, un documento muy importante para concretar la protección del parque natural. Hasta el mes de octubre se podrán presentar alegaciones a este Plan que determinará el futuro de las localidades que se encuentran dentro del territorio de la Albufera.

El Mareny de Barraquetes es una de las entidades locales menores que se encuentra totalmente dentro del parque por lo que el PORN rige su ordenación urbana. La localidad ya ha presentado las alegaciones al Plan que se centran en la necesidad de que se determine como suelo urbano un tramo de la circunvalación de la zona Sur del casco para poder mejorar el acceso a la playa.

El PORN sí determina como suelo urbano el primer tramo de la variante (tramo Oeste, hasta su encuentro con la carretera CV-502), pero no en su segundo tramo (tramo Este, a partir de su encuentro con la carretera CV-502). El Mareny de Barraquetes considera que la catalogación como suelo urbano habría de abarcar toda la variante o circunvalación, desde su arranque al final de la calle de l'Alter hasta su desembarco en la calle Del Mar.

Y es que esta pedanía está compuesta por dos núcleos urbanos diferenciados y físicamente separados, el puelo y la zona marítima o 'Platja del Rei'. Estos dos núcleos edificados no disponen de una conexión vial entre sí que cumpla las mínimas condiciones exigibles de seguridad vial y peatonal.

Tal y como ocurre con otras zonas marítimas del municipio de Sueca (Les Palmeres, Mareny Blau, Bega de Mar), la conexión con las urbanizaciones existentes de la zona marítima se produce a través de caminos rurales de insuficiente anchura, sin zona específica segura de tránsito peatonal y sin los accesos adecuados a la vía (rotonda o similar).

En el caso del Mareny, el camino que une pueblo y playa es una vía de gran flujo de tránsito vial y peatonal, especialmente durante el período estival, que produce gran inseguridad para vehículos y peatones.

El Consistorio quiere modificar este camino para dotarlo de mayor seguridad pero para ello necesita que el suelo sea considerado urbano ya que actualmente no se puede actuar en él.

En el escrito presentado ante la Conselleria de Medio Ambiente el Mareny de Barraquetes explica que adolece de una falta «casi total de suelo urbano libre de edificación y de suelo urbanizable apto para desarrollarse, lo cual redunda en la imposibilidad de tener crecimiento vegetativo y edificios o suelo que destinar a dotaciones públicas».

Esta situación provoca que el colegio no pueda ser ampliado para adaptarse a las nuevas necesidades de la población. Y es que cualquier suelo del término municipal, en el momento actual, tiene la consideración de Suelo no Urbanizable Protegido del Parque Natural de La Albufera, sujeto a las determinaciones de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

La falta de posibilidades de desarrollo edificatorio para favorecer el crecimiento vegetativo de la ELM así como la ausencia de suelo o edificación para uso de dotaciones públicas es el principal problema que se detecta a nivel territorial, señalan los informes técnicos por lo que se alega contra el PORN.