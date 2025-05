Llombai abre una segunda convocatoria de las ayudas de Amancio Ortega

A. Talavera Alzira Martes, 13 de mayo 2025, 12:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Llombai publica una segunda convocatoria de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega con la que se repartirá el remanente de la primera. Cabe recordar que esta Fundación entregó 1.600.000 euros al municipio para que gestionara las ayudas directas a las personas físicas afectadas.

El Consistorio explica que han podido constatar que personas perjudicadas directamente como consecuencia de la catástrofe y que cumplen con los requisitos establecidos por la fundación donante han quedado fuera de la primera convocatoria, por lo que no habiéndose realizado un reparto total del importe donado se abre esta segunda convocatoria.

Se introduce una línea de ayudas para el sector agrario aunque no sea la actividad principal. El Ayuntamiento es consciente de que gran parte de la superficie del municipio de Llombai es terreno agrícola, y que muchos de sus habitantes dependen parcial o totalmente del cultivo de la tierra para complementar sus ingresos.

Por ello, se ha decidido permitir que aquellas personas que, sin ser su actividad principal, obtienen parte de sus ingresos de la agricultura, puedan acceder a una ayuda económica de tres mil euros (3.000 euros) para paliar las pérdidas sufridas en sus cultivos o explotaciones agrícolas afectadas por la dana.

Por otro lado, la otra línea de ayudas introducida es la relativa a los daños parciales en vehículos. A diferencia de la convocatoria anterior, esta nueva convocatoria contempla ayudas también para aquellas personas cuyos vehículos sufrieron daños parciales a causa de la riada. Se reconoce que, aunque los vehículos no hayan sido destruidos, muchos residentes han tenido que afrontar costosas reparaciones y han permanecido sin su medio de transporte durante semanas o incluso meses, con los consiguientes perjuicios. Por ello, y dado que el objetivo de la ayuda no es sufragar los daños materiales del vehículo —los cuales han sido o serán cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros—, sino paliar la paralización y falta de movilidad sufrida por los damnificados, se ha considerado adecuado conceder el mismo importe que para los vehículos declarados siniestro e incluir esta nueva ayuda en la convocatoria.

Cabe señalar que las cantidades de las ayudas denegadas en la primera convocatoria no se verán afectadas por esta nueva convocatoria, dado que la vía administrativa sigue en curso, por lo que dichas cantidades no se tendrán en cuenta como remanente en tanto no finalice la vía administrativa. De este modo, en caso de que finalmente se concedan esas ayudas, los beneficiarios recibirán el importe correspondiente sin demoras.

Asimismo, todas las disposiciones contenidas en la primera convocatoria de ayudas siguen siendo aplicables en la presente, salvo aquellas modificaciones expresamente introducidas en esta nueva convocatoria. Se mantiene el marco regulador y los criterios de distribución establecidos en la anterior convocatoria, con la incorporación de nuevas líneas de ayuda que amplían los supuestos contemplados.