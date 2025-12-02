L'Alcúdia destina 2,7 millones de euros en reparar el alumbrado público afectado por la dana El pleno aprueba iniciar los trámites para solucionar los problemas que afectan a casi todas las calles

A. Talavera Alzira Martes, 2 de diciembre 2025, 17:36

La dana no sólo dañó al alcantarillado de los municipios también el alumbrado público se vio perjudicado por la inundación y en el caso de l'Alcúdia los vecinos llevan meses reclamando soluciones a la falta de iluminación en sus calles.

En el último pleno, la Corporación municipal aprobó por unanimidad declarar de emergencia las actuaciones y que Tragsa se encargue de la redacción del proyecto y ejecución de todas las reparaciones necesarias.

Un proyecto que asciende a más de 2,7 millones de euros que se costearán con los fondos para la recuperación del Ministerio de Política Territorial.

La Policía Local de l'Alcúdia ha realizado varios informes señalando que existen zonas con bajo nivel lumínico y otras completamente sin luz en las calles lo que provoca inseguridad y problemas a diario a los residentes.

Además, de la falta de farolas, la gran inundación dejó cuadros eléctricos sin protección o cableado al aire en algunos puntos de la localidad lo que ocasiona problemas graves a la ciudadanía.

Por ello, todos los grupos aprobaron que se ponga en marcha ya la redacción de este proyecto para que pueda ejecutarse lo antes posible. Ya se ha advertido que durante las obras se instalará alumbrado provisional en las calles más afectadas para dar un servicio mínimo y que no se produzcan accidentes y otros incidentes por la oscuridad.

Por otra parte, también se aprobó en el pleno la contratación por vía de urgencia de la redacción de la memoria y del proyecto para la rehabilitación del ciclo integral del agua en la localidad. Éste es otro de los grandes problemas de l'Alcúdia tras la riada del pasado año. Tan sólo estos trámites administrativos ascienden a más de 700.000 euros y durarán varias semanas. Después se presentarán ante el ministerio para poder ejecutar unos trabajos que se calcula superen los 20 millones de euros.