Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ante el juez 44 de los 86 detenidos en la macrooperación contra el 'cártel del puerto'
En el mercado ambulante se instalará un punto informativo. LP

L'Alcúdia de Crespins lanza una campaña para promover una gestión responsable de los residuos

El Ayuntamiento impulsa diversas acciones informativas y de participación ciudadana para fomentar el reciclaje, reducir residuos y dar a conocer la nueva normativa

R. X.

L'Alcúdia de Crespins

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:33

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha puesto en marcha una nueva campaña de educación ambiental con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de una correcta gestión de los residuos. Así, a lo largo de las próximas semanas se desarrollarán diversas actividades orientadas tanto a reducir la generación innecesaria de residuos como a mejorar su separación en origen.

Uno de los ejes principales de esta iniciativa es la difusión de los cambios introducidos por la nueva normativa sobre residuos. Con ello, el Consistorio busca mantener a la población informada sobre un tema clave para avanzar hacia un modelo más sostenible.

Esta campaña cuenta con el respaldo económico de la Generalitat Valenciana a través de una subvención de la Conselleria de Medio Ambiente.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la instalación de un punto informativo semanal en el mercado municipal. Estará operativo cada miércoles, de 10 a 14 horas, para que cualquier vecino o vecina pueda acercarse a resolver dudas relacionadas con la separación, reciclaje o tratamiento de residuos.

Asimismo, se llevarán a cabo encuestas tanto entre la población como en los comercios locales, con el fin de recopilar opiniones y detectar necesidades reales que ayuden a mejorar la gestión de los residuos domésticos y comerciales.

La campaña también tendrá una importante presencia en las redes sociales del Ayuntamiento, donde se publicarán semanalmente contenidos divulgativos con un enfoque ameno y accesible.

Por último, las asociaciones, entidades y colectivos interesados podrán solicitar talleres específicos sobre gestión de residuos. Estas sesiones formativas se podrán desarrollar en la sala de la Generalitat o en las instalaciones propias de cada colectivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  3. 3 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  4. 4 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  5. 5

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  6. 6

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  7. 7 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  8. 8 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  9. 9 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  10. 10 Aemet anuncia rachas muy fuertes de viento este miércoles y no descarta lluvias en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias L'Alcúdia de Crespins lanza una campaña para promover una gestión responsable de los residuos

L&#039;Alcúdia de Crespins lanza una campaña para promover una gestión responsable de los residuos