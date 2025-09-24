L'Alcúdia de Crespins lanza una campaña para promover una gestión responsable de los residuos El Ayuntamiento impulsa diversas acciones informativas y de participación ciudadana para fomentar el reciclaje, reducir residuos y dar a conocer la nueva normativa

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha puesto en marcha una nueva campaña de educación ambiental con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de una correcta gestión de los residuos. Así, a lo largo de las próximas semanas se desarrollarán diversas actividades orientadas tanto a reducir la generación innecesaria de residuos como a mejorar su separación en origen.

Uno de los ejes principales de esta iniciativa es la difusión de los cambios introducidos por la nueva normativa sobre residuos. Con ello, el Consistorio busca mantener a la población informada sobre un tema clave para avanzar hacia un modelo más sostenible.

Esta campaña cuenta con el respaldo económico de la Generalitat Valenciana a través de una subvención de la Conselleria de Medio Ambiente.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la instalación de un punto informativo semanal en el mercado municipal. Estará operativo cada miércoles, de 10 a 14 horas, para que cualquier vecino o vecina pueda acercarse a resolver dudas relacionadas con la separación, reciclaje o tratamiento de residuos.

Asimismo, se llevarán a cabo encuestas tanto entre la población como en los comercios locales, con el fin de recopilar opiniones y detectar necesidades reales que ayuden a mejorar la gestión de los residuos domésticos y comerciales.

La campaña también tendrá una importante presencia en las redes sociales del Ayuntamiento, donde se publicarán semanalmente contenidos divulgativos con un enfoque ameno y accesible.

Por último, las asociaciones, entidades y colectivos interesados podrán solicitar talleres específicos sobre gestión de residuos. Estas sesiones formativas se podrán desarrollar en la sala de la Generalitat o en las instalaciones propias de cada colectivo.