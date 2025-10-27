L'Alcúdia de Crespins condecora a 83 agentes de la Policía Local que han formado parte del cuerpo en los últimos 46 años El Consistorio también hace entrega de cinco distintivos rojos al mérito profesional a los policías que salvaron a dos bebé que se estaban atragantando y rescataron a dos personas mayore de un incendio

Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha celebrado el primer Día de la Policía Local con un acto que ha reunido a antiguos agentes que han prestado servicio en la localidad y en el cuerpo de policía actual, junto con autoridades locales e invitadas de poblaciones vecinas.

La Casa de Cultura ha acogido el acto conmemorativo en el cual se ha entregado la Cruz al Mérito Profesional con distintivo Rojo del Reglamento de Policía Local a los agentes que han realizado actos de valor. En este sentido, se han destacado tres actuaciones en las cuales han intervenido cinco agentes. La primera de ellas, con Aleixandra Moreno Ribes y José Francisco Beltrán Perales (encargado de la brigada de obras y servicios municipales) al frente, para salvar la vida de un bebé en estado de atragantamiento durante el traslado de urgencia al centro de salud de Canals.

La segunda actuación, con Laura González Núñez y Javier Pujades Sarrión, acompañados por José David García López (agente de la policía local de Canals), por salvar la vida a una menor de dos años en estado también de atragantamiento.

La tercera intervención, a cargo de José Vicente Pérez Moreno, permitió rescatar a dos personas de avanzada edad de un incendio en una caseta. Además, el agente consiguió controlar el incendio hasta la llegada de los bomberos.

Cruz al Mérito por 25 años de servicio

El acto ha servido también para destacar con la Cruz al Mérito Profesional con Distintivo Blanco a los agentes con más de 25 años al servicio del ente local u otros cuerpos o fuerzas de seguridad, José Vicente Pérez Moreno y Javier Pujades Sarrión.

También se han valorado los servicios prestados a los oficiales ya jubilados con la entrega de una placa de agradecimiento: familiares de Antonio Alventosa Sancho, Juan Guerrero Blázquez, Francisco Ferri Monzó, Agustín Olmo García, familiares de Vicente Ramón Franco, Antonio Soler Gil y Javier Pujades Sarrión.

Además, José Sanz Lamata y Vicente Bas Micó han sido nombrados como nuevos agentes funcionarios de carrera de la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins.

En palabras del concejal de Seguridad Ciudadana, Estaba Arnau, «l'Alcúdia de Crespins pretende reconocer el trabajo prestado por sus agentes de Policía Local, un cuerpo creado en 1979 en el municipio para reforzar la seguridad ciudadana y por el que han pasado un total de 83 agentes a lo largo de estos 46 años».