El juzgado especializado en Violencia de Género de Alzira, el más sobrecargado de la Comunitat: 1.500 procedimientos en un año La magistrada titular defiende la especialización para abordar estos casos pero asegura que el partido de Xàtiva debería tener uno con competencias propias

B. González Xàtiva Martes, 25 de noviembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

El juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de Alzira, ahora denominado Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira, es el que más procesos atiende de toda la Comunitat. Así lo aseguran tanto su titular, la magistrada Mª José Juan, y la que hasta hace unas semanas era la Letrada de la Administración de Justicia de este juzgado, Neus Sabater.

El año pasado se tramitaron 1.500 procedimientos, una cifra que se sobrepasará este 2025, «y eso que acabamos de empezar desde octubre con las nuevas competencias de delitos contra la libertad sexual, por lo que el número total de lo que supone se podrá valorar el próximo año», asegura la jueza, quien apunta que en los dos años que lleva funcionando los casos han ido a más.

Cabe recordar que este juzgado se puso en marcha en 2023 y que asume todos los casos en materia de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y Carlet y, pese a la sobrecarga de trabajo que soportan, ambas defienden la especialización de los juzgados de la Violencia sobre la Mujer. «Siempre un juzgado especializado es mejor que un mixto en violencia», asegura la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que estuvo trabajando en el mixto de Xàtiva que llevaba estos casos antes de la comarcalización.

«Los recursos son siempre mayores, porque en un juzgado especializado, tienes al fiscal todo el día, tienes una unidad de valoración forense integral, tienes recursos con los que no se cuenta en otro juzgado, además de que todo el personal está formado en la materia y se dedican todos los días a hacer lo mismo. Sólo tramitamos violencia sobre la mujer, penal y su vertiente civil», subraya la magistrada.

Neus Sabater avala esta postura por su experiencia. «No es como en un juzgado mixto en el que estamos haciendo un ordinario, una declaración de fallecimiento y de repente hay un detenido y debe paralizarse lo que se está haciendo, empezar con otra cosa. No, allí sólo hacemos esto, estamos, podríamos decir que siempre a disposición de las víctimas», destaca.

No obstante, ambas, que han participado en el VII Congreso sobre violencia de género para jóvenes en Xàtiva, consideran que sería necesario un juzgado especializado para este partido judicial, que no cuenta con competencias en esta materia desde 2023. «Lo más cómodo para la víctima sería que el juzgado especializado estuviera aquí, en Xàtiva. Pero insisto, lo que se pierde creemos que se gana con la especialización», asegura la jueza, mientras que la Letrada LAJ apunta que, en cualquier caso, «debe ser un juzgado que sea eficiente también en cuanto a números. No podemos tener un juzgado que esté parado, porque al final todo esto se paga en recursos públicos».

Congreso, dentro de los actos del 25N

En el Congreso, en el que han participado, han dado a conocer a los varios centenares de jóvenes de distintos centros educativos, el trabajo que realizan y han explicado que son muchas las formas en las que se pueden ejercer la violencia sobre la mujer, dando a conocer los distintos delitos e incluso las penas que conllevan.

En la inauguración, ha participado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha reiterado la firme defensa de Xàtiva a la libertad de todas las mujeres como ciudad «libre de violencia machista». Ha expuesto las políticas públicas puestas a disposición de las víctimas, reconociendo que aún hay mucho por hacer.

El primer edil también ha recordado que la lucha contra la violencia de género «no es sólo institucional, sino colectiva. Requiere de la implicación de toda la ciudadanía, desde todos los espacios» y ha hecho un llamamiento a la concienciación y a la corresponsabilidad.