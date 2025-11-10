El joven setabense Pepe Calatayud se proclama campeón junior de Boxeo de la Comunitat Valenciana Será el representante autonómico en el Campeonato de España que se disputará del 1 al 7 de diciembre en Palencia

Nuevo triunfo para el deporte setabense. El joven Pepe Calatayud Salinas, de 15 años de edad, se ha proclamado campeón de la Comunitat Valenciana de boxeo en el categoría -80 kilos Junior masculino.

Calatayud, perteneciente al Club Boxeo Xàtiva-La Costera, se enfrentó el pasado sábado en el ring de L'Eliana a Matvii Smyrnov, del CB Golden Glove Alicante. Su victoria, le hace ser el representante de la Comunitat Valenciana en el Campeonato de España que se disputa del 1 al 7 de diciembre en Palencia.

El joven boxeador xativí se inició hace tres años en esta disciplina y, pese al poco tiempo de prepación, ya ha participado en cuatro combates. En todos ellos resultó ganador, dos de ellos por CAO. Con esta nueva victoria se sitúa en el puesto número 17 del ránking.