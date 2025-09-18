Jorge Rodríguez: «El incremento de 134 plazas supone un paso de gigante para la puesta en marcha del Nuevo Hospital» La Conselleria traslada al Ayuntamiento la consignación de 5,1 millones para la contratación de más personal para el centro hospitalario cuya obra ya está acabada

Ontinyent Jueves, 18 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Ontinyent ha recibido la confirmación de la Conselleria de Sanidad de la consignación presupuestaria de 5.167.000 euros para la creación de más de 134 nuevas plazas de personal sanitario en el nuevo Hospital de Ontinyent.

Así lo ha trasladado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al alcalde Jorge Rodríguez en la reunión mantenida este jueves. En el encuentro se confirmaba que los expedientes para ampliar la plantilla ya han sido tramitados y aprobados por la Consejería de Hacienda.

La ampliación supondrá un salto cualitativo en el funcionamiento del nuevo centro hospitalario, que en el proyecto de actividad inicial contemplaba una plantilla de más de 500 trabajadores y trabajadoras, entre personal sanitario, no sanitario y en servicios externos como cocina, limpieza, mantenimiento o SAMU. Con la incorporación de más de 130 nuevas plazas, el nuevo hospital superará ampliamente los 600 profesionales, reforzando así su capacidad asistencial.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, valoraba muy positivamente el anuncio y subrayaba «el esfuerzo que se está haciendo para garantizar que el nuevo hospital de Ontinyent disponga del personal necesario para funcionar con todas las garantías. No es sencillo, ya que existe una problemática general en todas las comunidades autónomas por la escasez de profesionales disponibles, pero el hecho de que Ontinyent cuenta con un incremento de 134 plazas supone un paso de gigante para la puesta en marcha de este recurso tan necesario y reivindicado».

Rodríguez añadía que «estas nuevas plazas, sumadas a la declaración de zona de difícil cobertura que se va conseguir el año pasado, evidencian que hay voluntad política de dar respuesta a las necesidades de la nuestra ciudad y de nuestro departamento de salud. El hospital de Ontinyent es una conquista colectiva de toda la ciudad, y ahora cada paso que damos es fundamental para culminar con éxito un proceso largo pero ilusionante».

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, también informaba sobre el estado de la obra, que ya está finalizada, y sobre los pasos que restan: completar una parte del equipamiento y culminar el procedimiento de contratación de todo el personal necesario para poner en marcha el centro. Entre las novedades destacadas, se confirmaba la puesta en funcionamiento de el área de Daños Cerebrales, un servicio pionero en las Comarcas Centrales, que permitirá atender a pacientes derivados no sólo de el área de salud Xàtiva-Ontinyent, sino también de localidades como Alcoy. Esta nueva unidad de rehabilitación ambulatoria contará con salas de terapia ocupacional y un gimnasio específico.

Temas

Sanidad

Ontinyent