Jordi Mayor corrige a Pradas: «En Cullera desemboca el Júcar, el Magro lo hace en Algemesí» El alcalde, tras la entrevista a la exconsellera de Justicia e Interior en el programa 'Salvados', le pide que hable «con más propiedad y recalca que durante la dana «iba bastante perdida»

El alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, ha replicado a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas que en su localidad «desemboca el Júcar», mientras que el río Magro «lo hace en Algemesí». Al tiempo ha instado a la que fuera responsable de Emergencias durante la dana de octubre de 2024 a hablar «con más propiedad».

Así lo ha manifestado en una publicación en su perfil en la red social X, tras la entrevista de Pradas este domingo en 'Salvados', donde explicó la llamada que hizo el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, al alcalde de Cullera, en la que el primer edil apreció en el jefe del Consell un tono nada preocupado.

Según Pradas, en una comunicación previa el entonces presidente de la Generalitat preguntó hasta dónde discurría el río Magro y ella le dijo que en esa población, en Cullera.

En cualquier caso, Jordi Mayor ha insistido en ese mensaje tras la entrevista en que el «tono» de Mazón durante aquella llamada «no fue ni de emergencia ni de preocupación». «No teníamos 'president' y la consellera iba bastante perdida», ha afirmado.