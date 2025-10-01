El Instituto Lluís Simarro de Xàtiva aspira a formar parte de la red estatal de centros de excelencia en FP El centro va a presentar un proyecto vinculado al sector de la Inteligencia Artificial y el Big Data para convertirse en un centro de referencia a nivel nacional

R. X. Xàtiva Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:38

El instituto IES Dr. Simarro Lacabra de Xàtiva presentará un proyecto para optar a formar parte de la red estatal de centros de excelencia de formación profesional, en concreto en el sector de la Inteligencia Artificial y el Big Data.

Este instituto setabense ha sido preseleccionado por la Conselleria de Educación, junto a otros dos de la Comunitat, para presentar la candidatura. «La experiencia acumulada por nuestro centro en el ámbito de la innovación, la digitalización y la colaboración con empresas y universidades nos sitúa en una posición idónea para dar un paso estratégico hacia la creación de un modelo de Instituto Inteligente», afirman desde el centro educativo, donde remarcan que «el concepto de las smart cities traslada al entorno educativo la integración de la inteligencia artificial y el Big Data, con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la calidad educativa y avanzar hacia una sostenibilidad responsable y duradera, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

El Lluís Simarro Lacabra ya participó en la convocatoria estatal de Centros de Excelencia 2023, gracias a la cual llevó a cabo una colaboración activa con el centro de Somorrostro (País Vasco) y el IES Ribera del Tajo (Talavera de la Reina, Castilla-La Mancha), ya reconocidos por el Ministerio de Educación como centros de excelencia. Con estos centros se impulsaron proyectos conjuntos vinculados a la Inteligencia Artificial, el Big Data y la sostenibilidad, complementando así una serie de alianzas estratégicas que incluyen empresas punteras como el Instituto Tecnológico de Valencia – ITI, Edicom, DISID, Inelcom o Ingesos; universidades y asociaciones empresariales.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva también se respalda institucionalmente este proyecto para convertirse en centro de excelencia, con la colaboración del centro educativo en algunas de las obras y Planes que se están ejecutando o se ejecutarán en breve, como las obras del plan rehabilitación de edificios (Pirep), la instalación de cámaras de seguridad inteligentes o el Plan Turístico de Desarrollo Sostenible.

Cabe destacar que, durante el proyecto que se pretende ejecutar, se fomentará la concienciación y se pondrá especial énfasis en la ética digital, la detección y prevención del sesgo y en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos.

El Programa se encuentra en la fase de presentación de solicitudes, y una vez se entregue el proyecto completo a la Conselleria de Educación, se hará llegar al Ministerio para optar a conseguir este reconocimiento y formar parte así de la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional.