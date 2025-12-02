Las infracciones penales suben un 10,2% en Xàtiva y bajan un 13% en Ontinyent en el tercer trimestre del año Los delitos sexuales crecen un 116,7% en la capital de la Vall d'Albaida y los robos con violencia en domicilios se incrementan un 45,5% en la de la Costera

B. González Xàtiva Martes, 2 de diciembre 2025, 20:10

Diferencia de datos de criminalidad en las capitales de las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera en el tercer trimestre de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024. Mientras en Ontinyent baja el total de delitos un 13%, en Xàtiva se incrementan un 10,2%, aunque el dato es mejor que el del primer semestre.

La cifra más preocupante de ambos municipios es la de los delitos contra la libertad sexual. En ambos crece considerablemente pero sobre todo en la capital de la Vall d'Albaida con un 116,7%, destacando el 50% de incrementos de las violaciones. En Xàtiva, este tipo de delitos se incrementa un 20%, pero ninguno de los casos son violaciones, sino otro tipo de delitos contra la libertad sexual.

Destacar que en ninguno de los dos municipios se ha producido homicidios ni asesinatos, tampoco en tentantiva, pero los delitos graves se incrementan un 31,3% en la capital de la Costera y un 50% en Ontinyent.

En la capital de la Costera, los ciberdelitos bajan un 0,5%, pero suben lo robos con violencia un 16,7% y los robos con violencia en viviendas, un 45,5% con un total de 64 casos. El total de robos en viviendas, establecimientos e instalaciones asciende al 55,1% más que en el mismo periodo de 2024.

En Ontinyent por contra los robos con violencia bajan un 44,4% y los robos en viviendas un 15,7% menos (70 en total). La ciberdelincuencia baja un 21,1%.