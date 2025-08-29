Un incendio junto a un desguace de Massalavés obliga a cortar la Línea 1 del Metro La alcaldesa señala que, pese a la columna de humo negro, no ha sido necesario confinar a ningún vecino

R. González Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 17:38

La tranquilidad del municipio de Massalavés, que está disfrutando de sus fiestas, se ha visto truncada este viernes por la tarde por un incendio junto a un desguace, que ha provocado una gran columna de humo negro. El fuego ha provocado un corte de la circulación de la Línea 1 del metro.

Las llamas han comenzado a primera hora de la tarde. El Consorcio de Bomberos de Valencia ha recibido el aviso a las 15.11 horas. El fuego afectaba a una zona de vegetación y a un desguace situado cerca de la carretera N-340.

De inmediato se ha movilizado un dispositivo compuesto por cinco dotaciones de bomberos, un oficial, un coordinador forestal, un sargento, dos brigadas forestales del Consorcio y otras tres de bomberos forestales. El despliegue se ha completado con cinco medios aéreos, cuatro de ellos de la Generalitat.

Poco antes de las cuatro de la tarde, Metrovalencia avisaba de la interrupción del servicio en la zona. La circulación se ha cortado entre Castelló y L'Alcúdia.

La alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera, ha explicado que el fuego ha comenzado en un descampado y después ha pasado a un desguace contiguo. Al comenzar a arder algunos neumáticos se ha generado una gran cantidad de humo negro. «Los bomberos me han dicho que, si no cambiaba la dirección del viento, no era necesario confinar a ningún vecino y no ha hecho falta», ha comentado con alivio.

También ha remarcado que parece haber pasado el peligro. «Lo tienen bastante controlado», ha añadido. Noguera ha aprovechado para dar las gracias a los responsables municipales de Alberic y Benimuslem, que se ha acercado hasta allí para conocer la situación y ofrecer su ayuda en lo que pudieran necesitar.

De momento, se desconoce cuál puede haber sido el origen. No se descarta que una colilla haya podido ser la causa.