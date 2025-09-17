El Hospital de la Ribera renovará sus 300 camas hospitalarias Se invertirá 1,3 millones de euros para dotar a las habitaciones con tecnología de última generación para la asistencia sanitaria

El Hospital Universitario de La Ribera acometerá la renovación integral de su parque de camas hospitalarias con una inversión de 1.310.000 euros. La actuación, ya licitada y en fase final de adjudicación, permitirá sustituir progresivamente entre 2025 y 2026 más de 300 camas por modelos eléctricos con altas prestaciones en funcionalidad y calidad.

El contrato contempla varios lotes que incluyen camas hospitalarias estándar, camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), camas para Psiquiatría, camillas de transporte, camas para partos y cunas para neonatos.

Las nuevas camas, modernas y funcionales, incorporan tecnología de última generación que mejorará la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la capacidad operativa del hospital.

En este sentido, gracias a sus sistemas de control y movilidad se reducen los riesgos de caídas y se facilita la labor asistencial. Al mismo tiempo, estos equipos permitirán ofrecer una atención más cómoda y personalizada, optimizando los procesos de hospitalización y recuperación de los pacientes. Asimismo, se alcanzan estándares de calidad nacionales e internacionales.

Como ha explicado la gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, «la incorporación de estas camas supondrá un incremento de la capacidad operativa del hospital gracias a una gestión más eficiente de los recursos y los tiempos de asistencia».

Asimismo, la gerente ha añadido que «el nuevo equipamiento facilitará el trabajo de los profesionales sanitarios al tratarse de camas ergonómicas y con funcionalidades eléctricas que simplifican las tareas diarias, agilizan los cuidados y contribuyen a la recuperación de los pacientes en mejores condiciones».

Ribes ha subrayado que «esta actuación supone un paso importante dentro del Plan de Asistencia Sanitaria 2024-2027 del Hospital. Se trata de un plan funcional que define la actividad y las instalaciones del centro para los próximos años y que nos permitirá consolidarnos como un hospital de vanguardia, focalizado en la calidad asistencial, los avances tecnológicos, la gestión participativa con profesionales y pacientes y la humanización de la atención».

Por otra parte, el Hospital de La Ribera ha continuado este verano con su Plan de Renovación de las Habitaciones Hospitalarias, interviniendo en la planta 5ª derecha. Estas actuaciones se están ejecutando de forma progresiva y planificada para no alterar el normal funcionamiento del centro. De esta forma, el hospital aprovecha desde el pasado año la reducción de actividad propia del periodo estival para acometer labores de mejora como el pintado de las habitaciones y distintas tareas de mantenimiento.

También se ha renovado el sistema de comunicación paciente-enfermera, en las 27 habitaciones de esta planta, con tecnología de última generación y con una inversión de 37.000 euros. Esta actuación se ejecutará por fases en todas las plantas, dado que se requiere un plazo aproximado de 15 días en los que es necesario cerrar o inhabilitar temporalmente las habitaciones para implementar las mejoras.