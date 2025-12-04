El Hospital de Ontinyent contará con 26 plazas de médicos especialistas El Ayuntamiento agradece a la Conselleria la declaración de zona de difícil cobertura para atraer a nuevos profesionales

Ontinyent Jueves, 4 de diciembre 2025

El Ayuntamiento de Ontinyent ha valorado muy positivamente la convocatoria por parte de La Conselleria de Sanidad de 26 plazas de médicos especialistas para el Hospital General de Ontinyent y su Centro de Especialidades con la consideración de «área de difícil cobertura», una demanda que el consistorio había trasladado al conseller Marciano Gómez y que finalmente ha sido atendida.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez ha recordado que el municipio insistió en esta necesidad «que fue respondida con el anuncio del propio conseller en su visita a la ciudad y hoy podemos celebrar ese nuevo paso más concreto y determinante. Ontinyent está en una posición estratégica para el Gobierno Valenciano, y es positivo comprobar que esa interlocución da frutos en cuestiones tan sensibles como la sanidad».

En concreto, destacan 16 plazas de facultativo especialista en áreas como Cirugía General y de el Aparato Digestivo, Ortopedia y Traumatología, Endocrinología y Nutrición, Rehabilitación, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oncología Médica, Pediatría, Psicología Clínica, Radiodiagnóstico y Urología. Además, se añaden 7 plazas por en el Servicio de Urgencias Hospitalarias, 2 para la Unidad de Hospitalización a Domicilio y 1 para enfermería especialista en Salud Mental.

La declaración como «área de difícil cobertura», establece medidas para promover la provisión de las plazas vacantes. Para hacer atractiva la participación en los procesos convocados se establecen incentivos, como una mejor puntuación en los baremos por los servicios prestados en éstos puestos; el fomento de la progresión del grado profesional en las personas que ocupan plazas de difícil cobertura; o el hecho que los servicios prestados en plazas de difícil cobertura se considere justificación suficiente para autorizar la prolongación en el servicio activo del personal que consiga la edad legal de jubilación y muestre su voluntad de continuar en activo. Otras medidas son de carácter retributivo y contemplan la posibilidad de reconocer un componente del complemento específico, de forma excepcional y sujeta a evaluación periódica.

