El granizo daña 5.000 toneladas de caquis en la Riber AVA estima que la piedra caída este lunes afectó a gran parte de la fruta que quedaba por recolectar en los términos de Carlet y Massalavés

A. Talavera Alzira Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:38

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) estima en 5.000 las toneladas de caquis afectadas por la tormenta de granizo registrada el pasado lunes en la comarca de La Ribera, que afectó a los cultivos de los municipios de Carlet y Massalavés.

Este nuevo temporal se suma a otros pedriscos a lo largo del año y contribuye a «agravar la merma de cosecha», que la organización agraria ya sitúa en un descenso del 20 % respecto a las previsiones iniciales.

La piedra castigó el 20 % de los caquis que quedaban por recoger en Carlet, que eran en torno al 60 % del total, sobre todo en dos focos que se hallan en las partes oeste y sur del término municipal, informa la asociación en un comunicado.

El delegado de Carlet de AVA-Asaja, Fernando Hervás, señala que hay frutos que tienen «más de 25 golpes y hay hojas totalmente destrozadas» tras una tormenta que «pilló por sorpresa» y llegó a ser devastadora en algunas parcelas afectadas.

En una valoración de urgencia, indica Hervás, se estiman pérdidas de más de 3.000-4.000 toneladas de caquis, «lo que para el pueblo es una cantidad importante en términos de empleo y economía».

Las primeras imágenes que se difundieron del pedrisco fueron del pueblo de Massalavés, donde las calles se cubrieron de un manto blanco. El granizo afectó al 60 % del término municipal, donde aún restaba por recolectarse la mitad del caqui de la presente campaña, añade AVA-Asaja.

«Aunque el tamaño del pedrisco era pequeño como granos de arroz, hizo estragos en el caqui porque es una fruta con una piel fina que en seguida queda marcada y, además, se encuentra en un avanzado momento de maduración», manifiesta el delegado de Massalavés de AVA-Asaja, José Alberto Martorell.

«Los caquis afectados pierden valor comercial y ya no valen para el mercado en fresco, en un año en el que los precios están bastante bien. Por lo tanto, los agricultores que nos hemos visto damnificados por este granizo, vamos a perder dinero», lamenta Martorell.

Esta pérdida relevante de más de cinco millones de kilos de caquis en estos momentos de la campaña puede tener, a juicio de AVA-Asaja, un efecto al alza en los precios que perciben los productores.

La organización agraria recomienda a los agricultores que contraten el seguro agrario por ser la única garantía de renta frente a este tipo de adversidades climáticas