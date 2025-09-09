Las grandes obras siguen pendientes en Real y se tardarán cuatro años en recuperar la normalidad

La dana golpeó de forma dura a la localidad de Real, situada junto al río Magro. Casi un año después todavía son visibles las cicatrices ... de esta tragedia tanto en el casco urbano como en todo el término. Desde el Ayuntamiento calculan que se tardarán unos cuatro años en acabar todas las obras pendientes para recuperar las infraestructuras dañadas.

Algunas de las actuaciones más importantes ya han comenzado pero avanzan más lentamente de lo esperado. Se trata de la reconstrucción de la pasarela peatonal de la CV-50 entre Real y Montroy y de la recuperación y refuerzo del cauce del río.

31,32 millones de euros entregados por el Ministerio de Política Territorial

La pasarela peatonal tuvo que ser demolida al comprobar que había graves daños estructurales esto ha supuesto que el puente se quede con tan sólo un carril para el tráfico rodado y el otro habilitado para los viandantes generando colas para a causa de los semáforos.

Actualmente se está llevando a cabo el montaje pilas y las vigas y se espera que se abra la nueva pasarela antes de finalizar el año según la estimación de la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras encargada de este proyecto. Una obra que ha sufrido retrasos por las lluvias y los trabajos de embalse de Forata que han provocado que no se pueda estar realizando las labores de forma continuada.

Por otra parte, la CHJ está levantando un muro de protección de gaviones con una altura de 6 metros en la margen derecha del río Magro y se está ejecutando el reperfilado de la parte superior del talud.

En cuanto a las actuaciones en infraestructuras municipales, el Ayuntamiento de Real ha presentado algunas memorias y se encuentran en el proceso de licitarlas. De forma provisional se repararon caminos rurales para habilitar el paso de los agricultores pero ahora se espera poner en marcha en octubre un proyecto de 4 millones de euros para recuperar todas estas vías dañadas.

«Hemos realizado pequeñas obras en la piscina para poder abrirla por el verano pero hace falta rehacer toda la instalación», comenta el alcalde de Real, Gerardo López. También se está trabajando para redactar las memorias de recuperación del alcantarillado ya que gran parte de los colectores está embozado y se necesita restituir así como separar las aguas negras de las pluviales para dar más capacidad a la red.