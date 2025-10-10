Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
La localización de los epicentros de los tres seísmos. IGN

El Golfo de Valencia registra tres pequeños seísmos frente a las costas de Cullera

El Instituto Geográfico Nacional muestra que se han producido este viernes en un periodo de 94 minutos

R. González

Cullera

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:23

Comenta

El Golfo de Valencia ha registrado este viernes por la mañana tres pequeños seísmos frente a las costas del Cullera, según los datos reflejados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los tres han producido en un corto periodo de tiempo, de unos 94 minutos, y con poca distancia entre sus respectivos epicentros.

El primero de ellos ha tenido lugar a las 06.14 horas a algo más de 20 kilómetros del litoral de Cullera. Su magnitud ha sido de 1.9 y se ha situado a 12 kilómetros de profundidad.

Eran las 06.50 horas cuando se ha repetido un nuevo episodio en el Golfo de Valencia. En esa ocasión de magnitud 1.8 y a poca distancia del anterior. Esta vez estaba a 3 kilómetros de profundidad, según la información de IGN.

Y el tercero de la mañana ha llegado a las 07.48 horas. Ha sido de magnitud 1.9 y su epicentro ha sido superficial, ya que el Instituto Geográfico Nacional ha establecido que se ha producido a cero kilómetros bajo tierra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  4. 4 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  5. 5

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  6. 6 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  7. 7 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  8. 8

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  9. 9 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Golfo de Valencia registra tres pequeños seísmos frente a las costas de Cullera

El Golfo de Valencia registra tres pequeños seísmos frente a las costas de Cullera