El Golfo de Valencia registra tres pequeños seísmos frente a las costas de Cullera El Instituto Geográfico Nacional muestra que se han producido este viernes en un periodo de 94 minutos

R. González Cullera Viernes, 10 de octubre 2025, 11:23

El Golfo de Valencia ha registrado este viernes por la mañana tres pequeños seísmos frente a las costas del Cullera, según los datos reflejados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Los tres han producido en un corto periodo de tiempo, de unos 94 minutos, y con poca distancia entre sus respectivos epicentros.

El primero de ellos ha tenido lugar a las 06.14 horas a algo más de 20 kilómetros del litoral de Cullera. Su magnitud ha sido de 1.9 y se ha situado a 12 kilómetros de profundidad.

Eran las 06.50 horas cuando se ha repetido un nuevo episodio en el Golfo de Valencia. En esa ocasión de magnitud 1.8 y a poca distancia del anterior. Esta vez estaba a 3 kilómetros de profundidad, según la información de IGN.

Y el tercero de la mañana ha llegado a las 07.48 horas. Ha sido de magnitud 1.9 y su epicentro ha sido superficial, ya que el Instituto Geográfico Nacional ha establecido que se ha producido a cero kilómetros bajo tierra.