Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la A-7 a la altura de Bétera provoca más de 15 kilómetros de atascos sentido Barcelona

La tierra tiembla en Quesa y Sumacàrcer

El seísmo de 1.5 de magnitud se ha registrado pasadas las 8 de la mañana de este lunes en el pueblo de la Canal de Navarrés y el de la Ribera Alta, de 1.8 de magnitud, a las 00.41 horas

B. González

Xàtiva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:08

Un terremoto de magnitud 1.5 se ha registrado a las 8.06 horas de este lunes 15 de septiembre en Quesa, en la Canal de Navarrés. En concreto en seísmo se ha registrado, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, al noreste del término municipal y a una profundidad de 16 kilómetros, por lo que no consta que haya sido sentido por la población.

No es el único que se ha producido este lunes en la provincia y en la zona. A unos 15 kilómetros de distancia, en la comarca de la Ribera Alta. A las 00.41 horas de la madrugada se ha registrado el otro de 1.8 de magnitud en Sumacàrcer, concretamente al este del término municipal. Éste se ha producido a una menor profundidad, a 5 kilómetros y tampoco consta que haya sido percibido por la población.

En lo que va de mes es el tercero que se produce. En Sueca, el día 5, se registró uno de magnitud 1.6 y en los últimos treinta días, otros dos en Antella, otro en Montserrat y otro en Anna. Estos sí fueron de mayor intensidad, II y III y el de Montserrat el de mayor magnitud, 2.5 en la escala Richter.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  2. 2

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  3. 3 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  4. 4

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  8. 8 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  9. 9 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  10. 10 Sueca ya tiene su rey de la paella: Tomás Angulo, de Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La tierra tiembla en Quesa y Sumacàrcer

La tierra tiembla en Quesa y Sumacàrcer