La tierra tiembla en Quesa y Sumacàrcer El seísmo de 1.5 de magnitud se ha registrado pasadas las 8 de la mañana de este lunes en el pueblo de la Canal de Navarrés y el de la Ribera Alta, de 1.8 de magnitud, a las 00.41 horas

B. González Xàtiva Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:08

Un terremoto de magnitud 1.5 se ha registrado a las 8.06 horas de este lunes 15 de septiembre en Quesa, en la Canal de Navarrés. En concreto en seísmo se ha registrado, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, al noreste del término municipal y a una profundidad de 16 kilómetros, por lo que no consta que haya sido sentido por la población.

No es el único que se ha producido este lunes en la provincia y en la zona. A unos 15 kilómetros de distancia, en la comarca de la Ribera Alta. A las 00.41 horas de la madrugada se ha registrado el otro de 1.8 de magnitud en Sumacàrcer, concretamente al este del término municipal. Éste se ha producido a una menor profundidad, a 5 kilómetros y tampoco consta que haya sido percibido por la población.

En lo que va de mes es el tercero que se produce. En Sueca, el día 5, se registró uno de magnitud 1.6 y en los últimos treinta días, otros dos en Antella, otro en Montserrat y otro en Anna. Estos sí fueron de mayor intensidad, II y III y el de Montserrat el de mayor magnitud, 2.5 en la escala Richter.