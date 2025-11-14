Fundación Novaterra impulsa el emprendimiento en los municipios afectados por la dana La organización celebra una jornada en Alzira para ayudar a damnificados a encontrar trabajo

Fundación Novaterra celebrará el próximo martes 18 de noviembre en la Casa de la Cultura de Alzira el 'Labódromo por la dana', una jornada innovadora dedicada a la mejora de la empleabilidad y al impulso del emprendimiento en los municipios afectados por la riada.

El LABÓDROMO se presenta como una experiencia transformadora dirigida a personas que buscan empleo, desean reorientar su carrera o emprender nuevos proyectos. A través de una dinámica participativa, las personas podrán fortalecer sus competencias, mejorar su perfil profesional y conectar con empresas y entidades comprometidas con la inserción laboral.

Cada participante recibirá una Hoja de Ruta personalizada, diseñada para aprovechar al máximo la jornada. Esta guía propone un recorrido por seis fases temáticas que marcarán el itinerario del día.

El objetivo es que cada persona salga del LABÓDROMO con un plan de acción claro, nuevas herramientas para mejorar su empleabilidad y la confianza necesaria para dar el siguiente paso profesional.

El evento contará con la participación del equipo técnico y voluntariado de Fundación Novaterra, junto a empresas y entidades colaboradoras que ofrecerán orientación, evaluación y posibles oportunidades de inserción laboral.

Una de las fases más destacadas será LÁNZATE, en la que se realizarán simulaciones de entrevistas de trabajo con reconocidas empresas como Juan Motilla SL, Mondolimp, SOR Iberica, Carrefour, Grupo Osga y Eurofins, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de entrenar sus habilidades, recibir orientación profesional directa y ofertas de empleo reales.

Además, la jornada contará con la participación de EMPAL (Empresarios de Algemesí), la Asociación Empresarial de Alzira y el centro de formación FormaT, que proporcionarán información y asesoramiento sobre empleo, formación y emprendimiento.

El LABODROMO forma parte del Proyecto ANDA, impulsado por Fundación Novaterra, y la jornada es gracias a la colaboración con Fundación Mahou San Miguel y su programa «En Buena Compañía», Caixa Popular, Ayuntamiento de Alzira, Casa de la Cultura de Alzira, Conversia y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.