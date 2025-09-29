El Festival Nómade Terres dels Alforins cierra su IV edición con más de 3.000 participantes Desde la emoción de Duncan Dhu en el Parque de la Glorieta hasta el flamenco de Las Migas o la magia de La Maria en Bodegas Arráez, la música volvió a ser uno de los grandes reclamos

R. X. Ontinyent Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:15 Comenta Compartir

Éxito de público y Experiencias con el territorio como protagonista, con plazas agotadas en catas, visitas y degustaciones, el Festival Nómade Terres dels Alforins ha cerrado su cuarta edición con más de 3.000 personas participando en alguno de los actos y actividades.

Según la organización, el evento se ha consolidado como un festival único que ha sabido combinar música, patrimonio, vino y gastronomía en una experiencia inmersiva con el territorio como protagonista.

«Nómade ha confirmado el interés creciente de un público que busca propuestas de calidad y cercanía», subrayan. Visitas y degustaciones en lugares como Vinya Alforí o Finca la Escalera, o rutas patrimoniales por La Bastida de les Alcusses o Bocairent, marcaron una programación que dejó huella en los participantes.

La fusión de actividades en escenarios tan emblemáticos como Bodegas Arráez, el Lavadero de La Font de la Figuera o el Museo Textil de Ontinyent permitieron redescubrir la riqueza cultural y natural de la comarca. La programación musical volvió a ser otro de los grandes reclamos, con actuaciones de artistas de primer nivel como Mikel Erentxun, que incluyó a Ontinyent en su gira DD40 Tour en la que celebra el 40º aniversario de Duncan Dhu. El Parque de la Glorieta se llenó el sábado para corear los grandes éxitos del grupo, en una actuación emocionante.

También pasaron por el escenario Las Migas, llevando a la localidad el flamenco como bandera o la banda Hermano Salvaje. La primera noche de conciertos fue en Bodegas Arráez, donde Cosmic Wacho hizo bailar al público y La Maria los emocionó con un concierto cargado de simbolismo en un ambiente único.

En esta edición el Mercado Gastro(Arte)Sano, que forma ya parte de la programación de otros eventos de Festivales Territorio, se estrenó en Nómade con dos jornadas de entrada gratuita, donde público, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un plan diferente. El evento reforzó el vínculo entre cultura y producto local, ofreciendo al público propuestas gastronómicas de proximidad y espacios de encuentro que dinamizaron la programación cultural de ambas localidades.

Desde la Diputación de Valencia, patrocinadora de este evento, La vicepresidenta primera y concejala de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, destaca que el festival «es un éxito para todos los municipios participantes, ya que es muy más que una propuesta musical: es una oportunidad para promocionar nuestra gastronomía, nuestros vinos, el trabajo de nuestros artesanos y empresarios, y todo el patrimonio natural y cultural que tenemos. Apuesta por la cultura como herramienta de transformación y cohesión, y nos ayuda a fomentar un turismo sostenible que genera autoestima y oportunidades en nuestras comarcas».

Enguix también pone en valor que las localidades de interior tienen capacidad de acoger grandes eventos culturales, donde «queremos que la gente pueda disfrutar de buena música, buenos vinos y buena gastronomía sin necesidad de irse fuera, y que al mismo tiempo este festival sea una ventana abierta para atraer a visitantes y dar a conocer los municipios de interior».