El Festival Nómade contará con una amplia oferta gastronómica en la Vall d'Albaida El Museo del Textil de Ontinyent acogerá el mercado Gastro(Arte)Sano y en la Glorieta se ofrecerá un servicio de tapas de autor durante el concierto de «Duncan Dhu»

R. X. Ontinyent Martes, 23 de septiembre 2025, 17:25

La gastronomía, la música y el patrimonio serán protagonistas este fin de semana en una nueva edición del Festival Nómade, que llega a Ontinyent, Bocairent y La Font de la Figuera con una programación que además de oferta musical y cultural, contará con una amplia oferta gastronómica.

Así, el Mercado Gastro(Arte)Sano, con entrada libre, será uno de los espacios más destacados de la programación, situado el sábado 27 en el Museo Textil de Ontinyent (coincidiendo con el concierto de Los Mejillones Tigre). Esta oferta gastronómica llegará de la mano del restaurante El Taullel, dirigido por el chef local José Gómez, que ofrecerá a mediodía un variado repertorio de arroces al mediodía, entre los que destacan el arroz de pulpo y calamar de playa, el arroz con costillas de cerdo duroc y setas u opciones veganas como el arroz al horno vegano y el arroz rojo y negro de verduras de temporada.

Ya sábado por la tarde y noche en la Glorieta, de 19.30 a 02.00 horas, durante la velada musical que incluirá las actuaciones de Duncan Dhu, Las Migas y Hermano Salvaje, el público podrá degustar tapas creativas de El Taulell. Entre ellas estarán la Coca de Fira (ganadora del concurso de la Feria de Noviembre 2024) o la Tapa Bucanera (galardonada en el concurso de tapas de las fiestas de Moros y Cristianos 2025), además de otras elaboraciones que combinan innovación y producto de proximidad. Todo esto se completará con una selección de vinos de bodegas de la región como Los Frailes, Rafa Cámara, Bodega Can Leandro, Viña Alforí, Bodega Filoxera y Bodegas Arráez.

En Bocairent, el domingo al mediodía, la oferta gastronómica, coincidiendo con la actuación de los Seres Queridos, estará dirigida por José Bas con «A Leña Cocina Rural», con platos tradicionales como el arroz de putxero a leña (con manitas, costilla y butifarra) el gazpacho de pastor con caza o uno arroz con verduras y setas, con entrada libre y dentro de la segunda jornada del Mercado Gastro(Arte)Sano. «A Leña Cocina Rural» también se encargará previamente el viernes de la parte gastronómica en la visita que se organizará en las bodegas Arráez.

La programación se completa con las Experiencias Nómade, tres de las cuales tendrán lugar en Ontinyent: una cata comentada de vinos en el Palau de la Vila el sábado a las 18:00 horas, una visita guiada al Museo Textil el sábado a la misma hora; y un brunch en la Finca La Escalera el domingo a las 11:30 horas.